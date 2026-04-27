США унижаются перед Ираном: канцлер Германии сделал резкое заявление

Соединенные Штаты унижаются перед Ираном в переговорах, когда Дональд Трамп пытается договориться о прекращении огня.

Такое неожиданное заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Bloomberg.

В откровенных выражениях немецкий лидер заявил, что не видит, «какой стратегический выход сейчас выбирают американцы», добавив, что переговорщики Тегерана действуют «очень умело».

«Американцы, очевидно, не имеют стратегии. На данный момент я не вижу, какую стратегическую стратегию выхода выбирают американцы, особенно учитывая, что иранцы, очевидно, очень умело ведут переговоры, а точнее очень умело игнорируют переговоры», — сказал канцлер.

«Результатом является то, что целая (американская — Ред.) нация унижается перед иранским руководством», — добавил Мерц.

Он подтвердил, что администрация Трампа не консультировалась с немецкими и европейскими лидерами перед началом американо-израильского нападения на Иран 28 февраля. Мерц сказал, что выразил свой скептицизм непосредственно Трампу в двух разговорах.

«Если бы я знал, что это продлится пять или шесть недель и будет ухудшаться, я бы еще настойчивее ему заявил об этом», — сказал Мерц.

Он добавил, что, судя по предыдущим войнам, таким как Афганистан или Ирак, проблема всегда состоит в том, как прекратить конфликты. Потому война против Ирана была непродуманной.

«В этом отношении я надеюсь, что это закончится как можно скорее». Однако Мерц не видит, чтобы это произошло сейчас, «поскольку иранцы, очевидно, сильнее, чем ожидалось, а у американцев явно нет действительно убедительной стратегии на переговорах».

«Эта война против Ирана имеет прямое влияние на наше экономическое производство, и поэтому ее нужно закончить как можно скорее», — говорит он.

По словам Мерца, Германия и европейцы предложили помощь на период после завершения боевых действий.

