Кому судьба даст второй шанс, а кто оставит прошлое позади: гороскоп на неделю 29 июня - 5 июля 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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Неделя проходит под влиянием карт Всадник – Крест – Солнце .

Общая энергия недели

Эта комбинация говорит о быстрых событиях, непростых решениях и дальнейшем прояснении ситуации. Новости, которые поступят на этой неделе, могут заставить многих пересмотреть свои планы или по-новому оценить ситуации, давно нуждающиеся в завершении.

Первые дни недели могут быть напряженнее, но ближе к выходным станет понятно, почему все события происходили именно так.

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Для многих это будет неделя внутреннего взросления и перехода.

Овен

Придется быстро принимать решения.

Промедление сейчас будет работать против вас.

Телец

События могут заставить просмотреть старые планы.

Не бойтесь отказываться от того, что больше не работает.

Близнецы

Вас ждет много новостей и активного общения.

Один разговор может изменить планы на июль.

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Рак

Неделя будет эмоционально насыщенной.

Придется честно ответить на важный вопрос.

Лев

Один из самых сильных знаков недели.

После напряжения вы получите результат, который вернет уверенность.

Дева

Следует внимательнее относиться к получаемой информации.

Не все люди сейчас открыты с вами.

Весы

Наступает период важного выбора.

Откладывать решение больше не получится.

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Скорпион

Может открыться правда, которая изменит ваше отношение к определенному человеку.

Не игнорируйте очевидное.

Стрелец

Новые возможности появятся по завершении старой истории.

Сначала нужно поставить точку.

Козерог

Финансовые вопросы начнут решаться более активно.

Главное – действовать без лишних сомнений.

Водолей

Вас ждет период переосмысления собственных целей.

Некоторые желания могут измениться.

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Рыбы

Интуиция станет основным ориентиром.

Вы чувствуете, какой этап жизни завершается.

Вывод

Неделя 29 июня – 5 июля станет периодом важных новостей, непростых решений и постепенного прояснения ситуаций.

Все, что сейчас кажется беспорядочным, очень скоро покажет свою логику.

Иногда именно сложный выбор открывает дверь к новому, гораздо лучшему этапу жизни.

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Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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