Взрывы в Крыму: сообщают о поражении подстанций и масштабных перебоях со светом

Отключения света в Крыму

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Во временно оккупированном Крыму в ночь на 5 июля раздавались взрывы на объектах энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, под ударом оказались две электроподстанции, что привело к проблемам с электричеством на полуострове.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

В Крыму начались отключения света: что известно

Согласно опубликованным данным, ночной целью атаки стала подстанция «Бахчисарай» напряжением 220 кВ. Также появились сообщения о вероятном поражении еще одного энергообъекта — подстанции «Зимино» 10/35/10 кВ.

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Последствия ударов были зафиксированы и спутниковыми системами. Данные по мониторингу тепловых аномалий NASA FIRMS указывают на признаки пожара в районе одного из атакуемых объектов.

Кроме того, сравнительный анализ космических снимков за последний год демонстрирует существенное сокращение ночного освещения в оккупированном Крыму.

Ближе к утру местные жители в социальных сетях начали массово жаловаться на дефицит электроэнергии и сообщать, что в Бахчисарае пропал свет.

Крым: последние новости

Напомним, оккупационные администрации в Крыму, в частности в Керчи и Феодосии, получили срочный приказ полностью вывезти ценные документы и технику в РФ с дедлайном до 3 июля.

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По данным партизанского движения «АТЕШ», некоторые чиновники воспользовались этим для личного бегства, оформив больничные и выехав в Краснодарский край. Кроме того, после утверждения президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневной операции влияния на Россию, оккупационные власти 26 июня ввели на полуострове и в Севастополе чрезвычайное положение.

Основатель производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик отметил, что заявления об эвакуации документов и техники могут быть вполне правдивыми, ведь ситуация напоминает предпосылки российского отступления из Херсона.

По его мнению, россияне вряд ли сбегут быстро, но постоянные удары по логистике и военной инфраструктуре создают для них все больше проблем. Валерий Боровик подчеркнул, что с наращиванием атак Крым может фактически превратиться для РФ в «остров», где будет становиться все труднее.

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