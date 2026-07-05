Рекордные удары по россиянам: Федоров озвучил результаты еБаллов за июнь

Российская техника / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей. Установлен один из самых высоких показателей за время работы системы еБаллы.

Об этом сообщает глава Минобороны Михаил Федоров.

Результаты естьБаллов

Наибольший прирост за месяц зафиксирован в направлении ударов по логистике противника — уничтожение складов, транспортных средств и маршрутов снабжения. Также почти вдвое увеличилось количество поражений целей на расстоянии более 50 километров от линии боевого столкновения.

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Отдельно отмечается существенное усиление ударов по объектам в оккупированном Крыму.

«Основной фокус — логистика противника. Уничтожение складов, транспорта и маршрутов снабжения уменьшает возможности врага обеспечивать свои подразделения. В июне украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 000 окупантов», — акцентировал Федоров.

Также зафиксированы рекордные результаты сразу в нескольких категориях: поражение артиллерийских систем противника, перехват почти 50 тысяч вражеских дронов-коптеров, а также максимальные показатели уничтожения автомобильной и мототехники.

Все поражения подтверждены видеофиксацией.

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Данные позволяют в режиме реального времени оценивать эффективность ударов и быстро масштабировать успешные решения в подразделениях Сил обороны.

Федоров поблагодарил наших военных за ежедневную работу и достигнутые результаты.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще около 1290 российских военных. С начала полномасштабного вторжения общие потери РФ превысили 1,4 млн человек. Также уничтожены десятки единиц техники, в том числе танки, артиллерия, ББМ и беспилотники.

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