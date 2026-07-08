Исчерпали все возможности: еще одна страна не будет больше передавать оружие Украине

Военная помощь / © Википедия

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У Болгарии больше нет возможности оказывать Украине военную помощь из составов собственных Вооруженных сил.

Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, пишет ZN.UA.

По его словам, София уже передала Украине 13 пакетов военной помощи, в которые входили вооружения и боеприпасы.

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«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и боеприпасы из складов вооруженных сил Болгарии. Мы предоставили 13 пакетов помощи. У нас больше нечего поставлять Украине», - сказал Радев.

В то же время, как пишет «Украинская правда», болгарский чиновник добавил, что страна готова помогать с ремонтом военной техники.

Ранее Чехия отказалась финансировать новую программу НАТО по закупке оружия для Украины. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что страна не будет выделять средства по этой инициативе, поскольку планирует направить бюджет на собственные оборонные нужды и выполнение обязательств перед Альянсом. В то же время, Прага не будет блокировать программу, а ее финансирование должны обеспечить другие союзники.

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