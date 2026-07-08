После дождей в Украину снова сунет адская жара: синоптикиня рассказала, когда и где "вжарит"

Жара / © Pixabay

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После непродолжительного понижения температуры и дождливой погоды в Украине ожидается новая волна потепления. По предварительному прогнозу, в конце следующей недели температура воздуха снова превысит отметку в +30 °C.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко в эфире «Эспрессо».

По ее словам, именно такие показатели она считает настоящей летней жарой.

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«По предварительному прогнозу, жара вернется в конце следующей недели. Для меня жара — это +30 градусов и выше», — сказала Диденко.

Синоптикиня отметила, что мощная волна жары уже охватила страны Западной Европы.

«Сейчас возобновилась жара в Западной Европе. Даже в Лондоне температура поднимается до +30 градусов, во Франции ожидается +33…+35, а в Испании до +38 градусов», — сообщила она.

Ждать ли в Украине экстремальной жары

В то же время Диденко подчеркнула, что пока рано говорить о возможности температуры +38…+39 °C в Украине, поскольку такие прогнозы еще остаются слишком отдаленными.

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«Будет ли +38 или +39, сейчас сказать не могу, потому что это еще слишком далекий прогноз. Но то, что температура будет выше +30 градусов, очень вероятно», — подытожила синоптика.

Климатические изменения — последние новости

Напомним, современное изменение климата приводит не к линейному потеплению, а к резким температурным контрастам — волнам экстремальной жары, которые будут чередоваться с внезапными похолоданиями. Климатология Светлана Бойченко объясняет это усилением парникового эффекта через деятельность человека. Такие «температурные качели» станут нормой для Украины.

К слову, в Тихом океане зафиксирована гигантская волна теплой воды, которая может свидетельствовать о начале мощного климатического явления Эль-Ниньо. Ученые предупреждают, что это явление способно существенно изменить атмосферную циркуляцию и вызвать экстремальные погодные события по всей планете. Ожидается рост количества разрушительных осадков, а также температурных аномалий и климатических контрастов в разных регионах мира.

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