Украине грозит серьезная опасность: синоптики предупредили о наступлении непогоды и назвали "красные" области

Украинцев предупреждают о дождях с грозами / © ТСН

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В среду, 8 июля, холодный атмосферный фронт из Западной Европы принесет в Украину резкое изменение погоды с сильными ливнями, штормовым ветром и значительным понижением температуры воздуха.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 8 июля холодный атмосферный фронт достигнет Украины и принесет с собой дожди. Как отмечает специалист, осадки могут переходить в сильный ливень, также возможны град и шквалы.

В то же время осадков не ожидается на крайнем востоке, а во второй половине дня — в западных областях (кроме Карпат).

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Как отмечает Диденко, ветер будет западным и сильным, временами возможны штормовые порывы до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха на юге, востоке и в Днепропетровской области составит от +25 до +29 градусов тепла, а на остальной территории страны столбики термометров будут показывать от +18 до +23 градусов тепла.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань также прогнозирует, что в среду в Украине будет преобладать переменчивая и прохладная погода, кроме того, днём ожидаются грозовые дожди.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов тепла, днём воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла.

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По словам синоптика Виталия Постриганя, в четверг, 9 июля, в Украине станет прохладнее. Такая погода будет обусловлена циклоном «Bernadette», который принесет новую волну холодного воздуха из Скандинавии. Из-за этого среднесуточная температура снизится примерно на 4 градуса: ночью столбики термометров покажут +9…+14, а днем воздух прогреется лишь до +19…+24. В то же время зонтики вряд ли понадобятся — серьёзных осадков на этот день не предвидится.

Метеорологическая карта

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 8 июля синоптическую обстановку в стране будет определять мощный атмосферный фронт балтийского циклона, продвигающийся со стороны Западной Европы. Он принесет с собой кратковременные ливни различной интенсивности, грозы, а местами даже град и шквальный ветер.

Кроме того, ожидается резкое падение атмосферного давления и колебания влажности воздуха. Вслед за фронтом начнёт поступать свежая воздушная масса, поэтому днём заметное похолодание почувствуют жители западного региона, Винницкой области и большей части севера.

В целом по стране прогнозируется переменная облачность и дождливая погода. Ночью термометры покажут вполне комфортные +14…+19 градусов тепла. Днем воздух в большинстве областей прогреется до +24…+29 градусов выше нуля, однако в западных и северных областях, а также в Винницкой области будет значительно прохладнее — столбики термометров там остановятся на отметках от +19 до +24 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 8 июля / © Укргидрометцентр

Кроме того, метеорологи предупреждают о резком ухудшении погоды в среду, 8 июля. Почти по всей стране пройдут грозы, которые местами будут сопровождаться градом и шквалами со скоростью до 15–20 метров в секунду.

В Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях пройдут сильные ливни, а на западе и севере страны ожидаются сильные порывы ветра. В связи с такой погодной ситуацией объявлен первый (желтый) уровень опасности, поэтому возможны сбои в работе коммунальных служб и энергетиков, а также затруднения дорожного движения.

Синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях в большинстве регионов Украины 8 июля / © Укргидрометцентр

В то же время специалисты отмечают, что с 7 по 9 июля почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за сухой погоды риск возникновения пожаров в лесах и на открытой местности максимально высок, поэтому следует быть очень осторожными с огнем.

Благодаря дождям опасность обойдет стороной лишь некоторые регионы. В частности, в течение всех трех дней угрозы нет в Закарпатье, Черкасской, Полтавской областях и в большинстве северных областей. С 8 июля дождевой фронт защитит от пожаров также Волынь, Львовскую и Хмельницкую области, а уже 9 июля ситуация стабилизируется еще и в Ровенской, Днепропетровской и Харьковской областях. Во всех остальных уголках страны высокая пожарная опасность сохранится до конца указанного периода.

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Эксперты предупреждают о пожарной опасности в нескольких областях Украины 8 июля / © Укргидрометцентр

Эксперты предупреждают о пожарной опасности в нескольких областях Украины 9 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 8 июля.

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