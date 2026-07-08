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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
447
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которых окружающие сегодня могут провоцировать на негативные поступки

Не самый легкий день лунного календаря, в течение которого общение с окружающими людьми желательно свести к минимуму, ограничив разговорами, без которых действительно нельзя обойтись.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Раздражительность, которая в середине дня перерастет в откровенную агрессию, будет толкать окружающих нас людей на провокации, цель которых — заставить нас совершить негативный поступок. Зная об этом, легко противостоять их негативному влиянию.

Сегодня, 8 июля, с чужой агрессией могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избежать провокаций, цель которых — заставить нас совершить негативный поступок.

Близнецы

Близнецы, как представители одного из самых эмоционально знака Зодиака, легко поддаются чужим манипуляциям и провокациям. Их легко заставить поступить не так, как они хотели изначально, особенно если найти их слабое место — похоже, что сегодня недоброжелателям это удастся.

Дева

Девы, как правило, сами предпочитают провоцировать окружающих, и у них, надо признать, это неплохо получается. Но, поскольку из любого правила есть исключение, сегодня они сами могут оказаться в роли подопытных, на которых другие люди буду ставить психологические эксперименты.

Рыбы

Рыбы чересчур мягкосердечны и доброжелательны, что часто играет против них самих. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им, прежде чем бросать кому-либо на помощь, хорошо продумать, какими могут быть последствия их поступков, а также оценить все существующие риски.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
447
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