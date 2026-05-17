У Путина устроили истерику из-за ударов Украины по Москве: Захарову "порвало"
Пресс-секретаря российского МИДа почему-то особенно удивило, что украинские дроны нанесли удары «под звуки песен Евровидения».
После массированной атаки российской террористической армии по Киеву и другим украинским городам в Кремле устроили истерику из-за ответного удара, который нанесли Силы обороны, в частности, и по столице государства-агрессора.
При этом спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя удары украинских дронов, с перепугу вспомнила о Евросоюзе и песенном конкурсе «Евровидение».
Пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства почему-то особенно удивило, что украинские дроны нанесли удары «под звуки песен Евровидения», не уточнив, какое именно звуковое оформление в Кремле предпочитают.
Кроме того, Захарова заявила, что атака украинских дронов якобы происходила «за деньги ЕС», не объяснив этого нелепого утверждения.
Традиционно кремлевская пресс-секретарь пожаловалась из-за ударов дронов, которые якобы были нанесены по «мирным жителям» в «многоэтажках и частных домах». О пораженных беспилотниками промышленных объектах, которые на самом деле были целями этой атаки, Мария Захарова традиционно промолчала.
Напомним, что в ночь на 17 мая специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с Силами обороны Украины отработали по объекту военно-промышленного комплекса и предприятиях нефтяной промышленности РФ в Московской области.
Эта атака стала возмездием за недавний массированный воздушный удар, нанесенный государством-террористом по украинским городам, в частности по столице Украины.
В Киеве, где российская ракета попала в многоэтажный жилой дом, погибло 24 человека, из них трое — дети. 48 человек травмированы и почти четыре сотни получили психологическую помощь.
Враг нанес удар ракетой Х-101, которая, по словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, вошла в девятиэтажный дом и там разорвалась. От взрыва железобетонные конструкции подняло и завалило весь подъезд, а обломки ракеты нашли в подвале.