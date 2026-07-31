В Польше раскрыли неожиданную деталь о российской ракете Х-101: что уже удалось выяснить

Российская ракета. / © Associated Press

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В настоящее время идет осмотр и каталогизация изъятых обломков российской ракеты, которая 30 июля упала в селе Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (Польша). В этих мероприятиях также принимает участие специалист из Украины.

Об этом заявил спикер окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак, пишут Polsat News и Wiadomosci.wp.pl.

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«Мы имеем дело с ракетой Х-101, изготовленной во втором квартале 2026 года на заводе в Московской области», — заявил представитель прокуратуры.

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По его словам, предварительные исследования обломков, найденных на месте, позволили «сделать категорические заявления по типу объекта, с которым имели дело». Следующим этапом станет допрос свидетелей и получение любых записей, которые могут помочь реконструировать траекторию полета воздушной цели.

В то же время, прокуратура также объявила об открытии официального расследования по статье — «создание угрозы/катастрофы в воздушном движении, которая ставила под угрозу жизнь и здоровье многих людей или имущество большого масштаба». Расследование также будет охватывать нарушение воздушного пространства Польши без разрешения.

Создание угрозы катастрофы в воздушном движении караются лишением свободы на срок до 10 лет.

Спикер прокуратуры признал, что выдвижение обвинений против кого-либо может оказаться сложным из-за ограниченного сотрудничества с российскими властями.

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«Однако это не освобождает нас от обязанности собирать доказательства и начать расследование. Мы выполняем свои обязанности и еще рано определять его результат», — подчеркнул он.

Российская ракета в Польше — что известно

Утром 30 июля вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве нашли воронку от неизвестного объекта. Он упал посреди поля. Перед тем в части региона была объявлена воздушная тревога, а местные жители слышали взрывы.

В тот же день премьер Дональд Туск объявил: все указывает на то, что это была российская ракета, пролетевшая над территорией Польши во время массированного нападения России на Украину. Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик заявил, что в ту ночь более 20 ракет летели в сторону Польши, но большинство развернулось, а одна пересекла границу.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что падение российской ракеты на территории страны могло произойти и из-за технической неисправности, и быть умышленной провокацией Кремля. По его словам, расследование инцидента продолжается, поэтому нельзя отбрасывать ни одной из возможных версий.

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