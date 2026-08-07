Брат Анджелины Джоли совершил каминг-аут в 53 года: бывшая жена призналась, что давно догадывалась

Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен / © Getty Images

Реклама

Старший брат голливудской актрисы Анджелины Джоли — актер Джеймс Хейвен — совершил каминг-аут как гей.

О своей сексуальной ориентации знаменитость публично рассказал во время одного из недавних прямых эфиров со своей бывшей женой, звездой реалити Роми Имбелли на ее странице в Instagram. Вместе звезды уже более 20 лет. Сначала они дружили в течение десятилетий, а затем стали супругами 2024 года. А уже через год развелись.

Реклама

Свое признание 53-летний актер начал достаточно прямо: «Я гей». После этого разговор продолжила Роми. Она призналась, что некоторое время имела догадки относительно ориентации мужа, однако сознательно отвергала их. Все из-за страха потерять близкого человека.

Реклама

Джеймс Хейвен и Роми Имбелли

«Я не хотела в это верить. Я просто это знала и хотела поддерживать тебя и любить. Но я не хотела в это верить, потому что это означало бы потерять тебя», — объяснила Имбелли.

После этого Джеймс рассказал, что для него каминг-аут стал началом нового этапа жизни. По словам актера, он годы пытался справиться с последствиями детской травмы и подавлял собственные эмоции.

«Я, Джеймс Хейвен, начинаю новую главу своей жизни. После долгих лет исцеления от детской травмы я теперь свободен жить той жизнью, которую, по моему мнению, мне всегда было суждено прожить. Жизнью, исполненной надежды, мира и любви», — заявил он.

Джеймс Хейвен и Роми Имбелли

Актер также поделился воспоминаниями о детстве. Он рассказал, что в свое время был «одержим диснеевскими принцессами», тайком наносил блестки на щеки и тушь на ресницы и чувствовал себя комфортно. Однако тогда, по словам Хейвена, он не мог понять, почему его так привлекают эти вещи.

Реклама

Джеймс подчеркнул, что его каминг-аут — это не попытка стать кем-то другим, а возможность наконец позволить окружению увидеть настоящего себя. Также он обратился к родным с просьбой выбрать любовь вместо страха.

Джеймс Хейвен и Роми Имбелли

К слову, после развода Джеймс и Роми не стали чужими друг другу. Роми до сих пор называет экс-мужа «ее спутником жизни». Ибо их история действительно началась задолго до брака — они более двух десятилетий оставались близкими друзьями.

Женились Хейвен и Имбелли летом 2024 года, однако семейная жизнь быстро дала трещину. Уже через несколько недель после церемонии между ними произошел конфликт, после которого почти месяц не общались. Роми первой подала документы на развод, а скоро это сделал и Джеймс. В итоге они решили не аннулировать брак, но весной 2025 года официально завершили отношения.

Джеймс Хейвен и Роми Имбелли

Отметим, Джеймс Хейвен — старший брат Анджелины Джоли. Их родителями являются известные голливудские актеры Джон Войт и Маршелин Бертран.

Реклама

Новости партнеров