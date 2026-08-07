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- Шоу-бизнес
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62-летний Рассел Кроу похудел на 25 кг и похвастался бицепсами
Актер впечатлил поклонников заметным преображением.
62-летний актер, широко известный всем по роли в фильме «Гладиатор» — Рассел Кроу, — в последние годы значительно набиравший вес ради ролей, продемонстрировал подтянутую фигуру после похудения почти на 25 килограммов.
В своем Instagram он показал фото, сделанное после тренировки. На снимке актер позирует вместе с рестлером WWE Дрю Макинтайром. Кроу появился в черной майке, подчеркнувшей заметно окрепшие руки и плечи.
По словам актера, вернуться в форму ему помогли регулярные тренировки во время съемок нового фильма «Последний друид». Работа проходила в Испании, а долгие дни на площадке в жарком климате стали дополнительной физической нагрузкой. Кроу признался, что главным секретом считает не экстремальные методы, а последовательность и терпение.
Преображение стало особенно заметным на фоне его внешнего вида двухлетней давности. Тогда ради роли Германа Геринга в фильме «Нюрнберг» актер значительно набрал вес и, по собственным словам, оказался в самой тяжелой физической форме за долгое время. С тех пор он постепенно менял образ жизни, вернулся к тренировкам и смог похудеть.
Ранее, напомним, Оливия Уайлд пришла на «Формулу-1» и шокировала своим экстремальным похудением.