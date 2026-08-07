Ветеран Михаил / © скриншот с видео

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Чтобы сделать самый простой шаг или просто встать на ноги, украинский защитник Михаил должен дважды в день подключать собственное тело к специальному зарядному устройству. Благодаря экспериментальной медицине и фантастической воле к жизни мужчина, которого считали полностью парализованным, снова получил возможность двигаться.

Об этом Михаил рассказал «DW Украина».

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Тяжелое ранение Михаил получил во время боев в Херсонской области. Травма позвоночника и спинного мозга лишила его возможности ходить, а шансы на какое-либо восстановление врачи оценивали как один из ста.

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Впрочем, медики заявили о рискованном шаге — проведении экспериментальной операции по вживлению специальных нейростимуляторов в спинной мозг. Устройство посылает электрические импульсы, заменяющие утраченные сигналы от головного мозга к мышцам.

Главная особенность новой жизни ветерана — регулярная «подзарядка».

«Как вы заряжаете телефон или Apple Watch, так я ежедневно раз в 12 часов ставлю себя на зарядку», — делится Михаил.

Результаты уникального вмешательства превзошли самые оптимистичные прогнозы. Ветеран не только снова учится ходить и овладевает бытовыми движениями, но и ставит себе амбициозные цели: после завершения курса реабилитации Михаил планирует вернуться к службе в армии.

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Ранее мы писали о том, как бойцы 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады «Дикое поле» 10 месяцев вдвоем удерживали. сверхсложную позицию в плавнях под самым носом у врага. Несколько раз они вступали в непосредственные боевые столкновения, пережили тяжелые ранения, но не сдались. Почти через год их, несмотря на безумные угрозы, смогли забрать оттуда. Путь преодолевали пешком и на квадроциклах, но все же добрались до «большой земли».

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