"Боже, які вони гарні": Валерій Харчишин зібрав перший урожай помідорів та огірків

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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52-річний український рок-музикант, лідер гурту «Друга Ріка», Валерій Харчишин показав у своєму Instagram перший урожай помідорів, які він посадив на початку літа .

«Цей день настав…🍅🥒 Можете кидати свої жарти в коментарі», — підписав він відео, в которому разом зі своїм собакою зриває перший стиглий помідор. В коментарях він спитав у своїх фоловерів, якого кольору овоч. «Це чорний принц, сорт помідорів», — відповіли йому.

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Але не тільки помідори виросли у Валерія — він зібрав ще й два огірки, які одразу ж і скуштував.

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Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Врожай Валерія Харчишина / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

В коментарях Валерія привітали з першим врожаєм: «Нехай це буде лише початок великого врожаю», «Радію разом з вами», «Нарешті дочекалися, нехай смакують».

І, звісно, не пропустили нагоди порівняти його з британською футбольною легендою Девідом Бекхемом, який останніми роками захопився садівництвом і регулярно демонструє у соцмережах свій город , урожай та знаменитих курей. Тож Харчишина цілком можна назвати «українським Бекхемом» — щоправда, поки що замість курей і великого господарства у нього головний герой сезону — помідори.

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