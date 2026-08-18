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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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193
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1 хв

"Боже, які вони гарні": Валерій Харчишин зібрав перший урожай помідорів та огірків

Відомий музикант похизувався врожаєм зі свого мінігороду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Валерій Харчишин

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

52-річний український рок-музикант, лідер гурту «Друга Ріка», Валерій Харчишин показав у своєму Instagram перший урожай помідорів, які він посадив на початку літа.

«Цей день настав…🍅🥒 Можете кидати свої жарти в коментарі», — підписав він відео, в которому разом зі своїм собакою зриває перший стиглий помідор. В коментарях він спитав у своїх фоловерів, якого кольору овоч. «Це чорний принц, сорт помідорів», — відповіли йому.

Але не тільки помідори виросли у Валерія — він зібрав ще й два огірки, які одразу ж і скуштував.

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Врожай Валерія Харчишина / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Врожай Валерія Харчишина / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

В коментарях Валерія привітали з першим врожаєм: «Нехай це буде лише початок великого врожаю», «Радію разом з вами», «Нарешті дочекалися, нехай смакують».

І, звісно, не пропустили нагоди порівняти його з британською футбольною легендою Девідом Бекхемом, який останніми роками захопився садівництвом і регулярно демонструє у соцмережах свій город, урожай та знаменитих курей. Тож Харчишина цілком можна назвати «українським Бекхемом» — щоправда, поки що замість курей і великого господарства у нього головний герой сезону — помідори.

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