Торецк: враг захватил один из двух терриконов на выезде из города – военный обозреватель

Стала известна актуальная ситуация в Торецке.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Враг захватил один из двух терриконов на выезде из города и перерезал основную дорогу, ведущую в Константиновку.

За другой террикон идут бои.

Район Забалки на 95% оккупирован.

"Территория шахты "Торецкая" контролируется Силами Обороны на 80%, включая террикон. Отходить из нее придется тоже с "приколами"., — говорится в сообщении военного обозревателя.

"Все остальное либо оккупировано, либо серая зона, либо скоро будет оккупировано", — добавил он.

К слову, по информации Deep State, украинские войска восстановили положение возле населенного пункта Успеновка, а враг оккупировал Нескучное Донецкой области.

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