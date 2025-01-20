Торецк: враг захватил один из двух терриконов на выезде из города – военный обозреватель

Территория шахты "Торецкая" контролируется силами обороны на 80%.
Стала известна актуальная ситуация в Торецке.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
Враг захватил один из двух терриконов на выезде из города и перерезал основную дорогу, ведущую в Константиновку.
За другой террикон идут бои.
Район Забалки на 95% оккупирован.
"Территория шахты "Торецкая" контролируется Силами Обороны на 80%, включая террикон. Отходить из нее придется тоже с "приколами"., — говорится в сообщении военного обозревателя.
"Все остальное либо оккупировано, либо серая зона, либо скоро будет оккупировано", — добавил он.
К слову, по информации Deep State, украинские войска восстановили положение возле населенного пункта Успеновка, а враг оккупировал Нескучное Донецкой области.
Читайте также:
- РФ заняла окрестности сел у Великой Новоселки: есть ли угроза потери важного поселка
- Враг продолжает давление в районе Покровска: DeepState о ситуации на фронте
- Армия РФ продолжает наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области: детали ISW