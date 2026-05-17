Это табу: что никогда не положат в автомобиль, в котором ездит король Чарльз III

Король Чарльз

Хотя король предпочитает иметь под рукой мятные конфеты, поскольку проводит значительное количество времени, общаясь с представителями общественности, все остальные продукты питания строго запрещены, сообщает Mirror.

«У нас всегда были бутылки воды в багажнике машин для всех членов королевской семьи, и обычно там же были мятные конфеты, поскольку они, очевидно, проводят свои дни, общаясь с людьми… Но у короля никогда не было закусок в машине, потому что он действительно не любит беспорядок», — рассказал дворецкий.

Однако король разрешает иметь при себе и другие предметы — а именно подушку и официальные документы, — которые позволяют ему чувствовать себя комфортно и продуктивно во время поездок.

«У короля всегда была подушка на сиденье для поддержки спины, мы всегда должны были убедиться, что она там есть для него. И король почти всегда работал, если его куда-то везли, поэтому все его официальные документы тоже были в машине. Он постоянно был занят работой, особенно если поездка была долгой», — говорит господин Харрольд.

