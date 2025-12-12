ТСН у соціальних мережах

Король Чарльз записав важливе звернення до нації і розповів про свій діагноз детальніше

Король Великої Британії вирішив поділитись подробицями свого лікування раку.

Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Сьогодні ввечері король Чарльз повідомить націю про результати обстеження раку і про свій подальший шлях до одужання. Він записав спеціальне відеозвернення, в якому розмірковує про своє одужання від раку та наголошує на важливості ранньої діагностики.

Чарльз, у якого на початку минулого року було діагностовано невстановлену форму раку та який продовжує регулярно проходити лікування, бере участь у кампанії Stand Up To Cancer 2025, спільної кампанії Cancer Research UK та Channel 4.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Тижнева кампанія, що починається в понеділок, спрямована на підвищення поінформованості про важливість ранньої діагностики, збір коштів на дослідження раку та підтримку всіх, хто постраждав від цього захворювання, пише express.

Звернення короля вийде в ефір о 20:00 за лондонським часом (22:00 за Києвом). Король записав це повідомлення в останній тиждень листопада в Кларенс-гаусі.

У своєму посланні король підкреслить важливість програм скринінгу раку для ранньої діагностики і розповість про свій шлях до одужання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про родичів короля Великої Британії, які страждали від раку.

