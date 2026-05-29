Загибель відомої блогерки в ДТП: підписники побачили містичні знаки перед трагедією на трасі

TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної ДТП / © скриншот з відео

У Мережі побачили містичні знаки перед моторошною аварією, де разом з помічницею загинула відома українська блогерка Vikunciy. Підписники зірки інтернету підмітили важливу деталь.

Під останніми фото блогерки Vikunciy користувачі Instagram пишуть, що перед її загибеллю були таємничі знаки, які начебто попереджали про біду, що насувається. Як стало відомо зі слів підписників блогерки, перед ДТП вона розповідала у сторіз про пробите колесо. Якби вона не поїхала далі, то могла б лишитися живою, передає «Фокус».

Була погана погода

Vikunciy загинула в ДТП, що трапилося близько 14:19 у середу, 27 травня, в Кіровоградській області на трасі Київ-Одеса. Разом із зіркою мережі в салоні машини була її помічниця. Дівчата не вижили.

Знайома блогерки, яка їхала тією самою трасою невдовзі після аварії, розповіла про сильну зливу, вітер та великі калюжі на дорозі. За її словами, через слизький асфальт автомобілі втрачали керування.

Заговорила подруга загиблої

Про жахливу смерть Вікторії емоційно заговорила її подруга Єлизавета Ченова. Дівчина звинуватила недоброзичливців у зловтішанні, образах та неповазі до смерті дівчини.

«Я знала, що новини швидко облетять канали, Бог з ними, але чорти, які намагаються собі підняти охоплення, обсмоктують, Threads, Reels. Ви взагалі, хто такі? Гадості, які я читаю у коментарях, у директі. Мразі, у мене для вас болючі прокляття», — написала вона російською мовою.

«Страшний знак»

Натомість люди, які стежили за блогеркою в інтернеті, зауважили кілька характерних знаків, які начебто попереджали водійку про трагедію, що насувається.

«Судячи з останньої історії, ніби сам всесвіт давав знаки нікуди не їхати. Навіть прокол колеса перед дорогою зараз здається якимось страшним знаком… Наче її намагалися зупинити. Світла пам’ять», — пише одна підписниця.

«Остання сторіз у машині», — додала наступна учасниця обговорення, яка підписана на помічницю Вікторії, яка була в салоні.

Ймовірна помічниця зірки мережі

«Як шкода, не віриться. Боже мій. Така неймовірно гарна дівчинка», — написала Софія Стужук, яка часто потрапляє в публічні скандали через свою неоднозначну позицію.

Реакція Софії Стужук

Нагадаємо, автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала TikTok-блогерка Vikunciy, врізався у бетонну стелу у Кіровоградській області. За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини ДТП.

У Мережі з’явилося відео пожежі на місці аварії.

На опублікованих очевидцями кадрах видно, що вогонь повністю охопив автомобіль, за кермом якого була популярна блогерка.

Блогерка Vikunciy, яка загинула у страшній ДТП на трасі «Київ–Одеса», вела розкішний спосіб життя та мала майже мільйон підписників у соцмережах / © із соцмереж

Vikunciy — відома блогерка з Києва, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників. У день ДТП, тобто 27 травня, Вікторія повідомила, що її основну сторінку в Instagram заблоковано.

