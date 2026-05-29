Салат із полуницею, індичкою та волоськими горіхами

Ця страва поєднує в собі ніжне м’ясо, свіжі салатні листи, ароматні солодкі ягоди та солонкуватий сир фета. А виишуканий соус на основі меду та гірчиці об’єднує всі компоненти додає салату особливої пікантності та яскравого смаку.

Інгредієнти:

Філе індички — 400 г

Свіжа полуниця — 300 г

Салатний мікс — 200 г

Ядра волоських горіхів — 120 г

Сир фета — 120 г

Свіжий огірок — 1 шт.

Пагони зеленої цибулі — 1 пучок

Оливкова олія (для смаження) — 2 ст. л.

Сіль та чорний перець — за смаком

Для соусу:

Оливкова олія — 4 ст. л.

Бальзамічний оцет — 2 ст. l.

Рідкий мед — 1 ст. л.

Діжонська гірчиця — 1 ч. л.

Часник — 1 зубок

Сіль та чорний перець — за смаком

Приготування салату

Для приготування соусу поєднайте оливкову олію, бальзамік, мед, гірчицю та пропущений через прес часник. Смакуйте сіль та перець, після чого ретельно збовтайте суміш до отримання однорідної emulsії.

М’ясо індички приправте сіллю й перцем, змастіть невеликою кількістю підготовленого соусу та залиште просочитися на пів години. Потім викладіть на пательню з оливковою олією і готуйте приблизно по 6–7 хвилин з кожного боку до появи апетитної золотавої скоринки.

Дайте готовому філе трохи охолонути, після чого розділіть його на тонкі шматочки.

Волоські горіхи підсушіть на гарячій сухій пательні до появи вираженого аромату, а потім подрібніть ножем.

Зелень салату розділіть руками на зручні шматочки, огірок подрібніть кубиками, а полуницю розділіть на дві або чотири частини залежно від розміру ягід. Фету акуратно покришіть руками, а зелену цибулю дрібно нашаткуйте.

На пласке блюдо викладіть салатну основу, додайте шматочки полуниці, огірок, подрібнену цибулю та фету.

Поверх овочів та ягід розкладіть скибочки індички, рівномірно полийте все медово-гірчичним соусом та присипайте хрусткими горіхами.

