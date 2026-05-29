Гибель известной блогерши в ДТП: подписчики увидели мистические знаки перед трагедией на трассе

TikTok-блогерша под ником Vikunciy погибла в результате смертельного ДТП / © скриншот с видео

В Сети увидели мистические знаки перед жуткой аварией, где вместе с помощницей погибла известная украинская блоггерша Vikunciy. Подписчики звезды интернета подметили немаловажную деталь.

Под последними фото блоггерки Vikunciy пользователи Instagram пишут, что перед ее гибелью были таинственные знаки, которые якобы предупреждали о надвигающейся беде. Как стало известно со слов подписчиков блоггерши, перед ДТП она рассказывала в сторож о пробитом колесе. Если бы она не поехала дальше, могла бы остаться живой, передает «Фокус».

Была плохая погода

Vikunciy погибла в ДТП, которое произошло около 14:19 в среду, 27 мая, в Кировоградской области на трассе Киев-Одесса. Вместе со звездой сети в салоне машины была ее помощница. Девушки не выжили.

Знакомая блоггерша, которая ехала по той же трассе вскоре после аварии, рассказала о сильном ливне, ветре и больших лужах на дороге. По ее словам, из-за скользкого асфальта автомобили теряли управление.

Заговорила подруга погибшей

Об ужасной смерти Виктории эмоционально заговорила ее подруга Елизавета Ченова. Девушка обвинила недоброжелателей в злорадстве, оскорблениях и неуважении к смерти девушки.

«Я знала, что новости быстро облетят каналы, Бог с ними, но черти, пытающиеся поднять охват, обсасывают, Threads, Reels. Вы вообще кто такие? Достоинства, которые я читаю в комментариях, в директе. Мрази, у меня для вас болезненные проклятия», — написала она на русском языке.

«Страшный знак»

Зато люди, которые следили за блоггершей в интернете, заметили несколько характерных знаков, которые якобы предупреждали водительницу о надвигающейся трагедии.

«Судя по последней истории, будто сама вселенная давала знаки никуда не ехать. Даже прокол колеса перед дорогой сейчас кажется каким-то страшным знаком… Как будто ее пытались остановить. Светлая память», — пишет одна подписница.

«Последняя сторез в машине», — добавила следующая участница обсуждения, подписанная на помощницу Виктории, которая была в салоне.

Вероятная помощница звезды сети

«Как жаль, не верится. Боже мой. Такая невероятно красивая девочка», — написала София Стужук, часто попадающая в публичные скандалы из-за своей неоднозначной позиции.

Реакция Софии Стужук

Напомним, автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась TikTok-блогерша Vikunciy, врезался в бетонную стелу в Кировоградской области. По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Сети появилось видео пожара на месте аварии.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что огонь полностью охватил автомобиль, за рулем которого была популярная блогерша.

Блоггерша Vikunciy, погибшая в страшном ДТП на трассе «Киев–Одесса», вела роскошный образ жизни и имела почти миллион подписчиков в соцсетях / © из соцсетей

Vikunciy — известная блогерша из Киева, создававшая развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков. В день ДТП, то есть 27 мая, Виктория сообщила, что ее основная страница в Instagram заблокирована.

