Чай из смородины получится как в детстве: простые правила сушки листьев

Смородина

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Для домашней заготовки выбирайте целые чистые листья смородины без пятен, следов вредителей и налета. Далее важно не оставить в заготовке лишнюю влагу, поэтому листья сушат тонким слоем и укладывают в банку только после проверки готовности.

ТСН.uaделится пошаговым планом и советами

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Пошаговый план заготовки листьев смородины

Собирайте в сухую погоду. Выходите за листьями после того, как высохнет роса. Выбирайте целые листья без пятен, следов вредителей, налета и других повреждений. Переберите заготовку. Удалите поврежденные листья, веточки и мусор. Если листья чистые и собраны с надежного участка, не создавайте лишнюю влагу при промывании: достаточно тщательно их перебрать. Если мыли — полностью удалите воду. Промытые листья разложите свободно на чистой сухой ткани или бумаге и дождитесь, пока на поверхности не останется воды. Мокрые листья не складывайте в кучу и не начинайте сушить толстым слоем. Разложите одним слоем. Выложите листья на решетку, чистую ткань или бумагу так, чтобы они как можно меньше перекрывали друг друга. Сушите в сухом проветриваемом месте без попадания прямых солнечных лучей. Время от времени осторожно переворачивайте или перемешивайте листья. Проверьте готовность. Сухой лист не гнётся, а ломается и легко крошится. Если он мягкий, упругий или кажется сырым, оставьте его досушиваться. Пересыпьте в сухую тару. Когда листья полностью высохнут, положите их в чистую сухую банку или другую сухую герметичную тару. Храните в тёмном сухом месте, вдали от пара, плиты и резких запахов.

Что делать с листьями после мытья

Промывка не должна становиться дополнительным источником влаги во время сушки. Если вы промыли листья, сначала разложите их в один свободный слой и полностью просушите поверхность, а уже потом перенесите на основное место сушки.

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Не сушите мокрые листья в куче. Внутри такой кучи воздух циркулирует хуже, и листья высыхают неравномерно. Если листья чистые и собраны с проверенного участка, целесообразнее просто перебрать их и не добавлять воду без необходимости.

Как понять, что листья уже можно складывать в банку

Ориентируйтесь на состояние листа, а не на определённое количество часов. Готовая заготовка должна быть сухой на ощупь, лист не гнётся, а ломается или крошится. Остаточная мягкость или влага означают, что листья нужно досушить.

Состояние заготовки Что делать Лист сухой, ломается и крошится Пересыпать в сухую тару Лист гнется, мягкий или сырой на ощупь Разложить и досушить Есть плесень или посторонний затхлый запах Не использовать сомнительную партию

Если в банке со временем появился конденсат или затхлый запах, не используйте эту заготовку для чая. Влага означает, что листья или тара не были достаточно сухими; сомнительную партию лучше не оставлять.

Как хранить и заваривать сушеные листья смородины

Банка или другая герметичная тара должна быть чистой и полностью сухой. Поставьте её в тёмное сухое место, где нет пара и резких перепадов влажности. В первые дни после упаковки проверяйте, не появились ли на стенках капли воды и не изменился ли запах.

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Для приготовления напитка используйте сухие листья в качестве чайного сырья — отдельно или в смеси с другими травами по вкусу. Данная информация касается заготовки, аромата и способа заваривания, а не лечения или профилактики заболеваний.

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