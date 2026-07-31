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Чай из смородины получится как в детстве: простые правила сушки листьев
Сохранить аромат листьев смородины поможет следующий порядок действий: сухой сбор, тонкий слой, полное высыхание и сухая тара.
Для домашней заготовки выбирайте целые чистые листья смородины без пятен, следов вредителей и налета. Далее важно не оставить в заготовке лишнюю влагу, поэтому листья сушат тонким слоем и укладывают в банку только после проверки готовности.
ТСН.uaделится пошаговым планом и советами
Пошаговый план заготовки листьев смородины
Собирайте в сухую погоду. Выходите за листьями после того, как высохнет роса. Выбирайте целые листья без пятен, следов вредителей, налета и других повреждений.
Переберите заготовку. Удалите поврежденные листья, веточки и мусор. Если листья чистые и собраны с надежного участка, не создавайте лишнюю влагу при промывании: достаточно тщательно их перебрать.
Если мыли — полностью удалите воду. Промытые листья разложите свободно на чистой сухой ткани или бумаге и дождитесь, пока на поверхности не останется воды. Мокрые листья не складывайте в кучу и не начинайте сушить толстым слоем.
Разложите одним слоем. Выложите листья на решетку, чистую ткань или бумагу так, чтобы они как можно меньше перекрывали друг друга. Сушите в сухом проветриваемом месте без попадания прямых солнечных лучей. Время от времени осторожно переворачивайте или перемешивайте листья.
Проверьте готовность. Сухой лист не гнётся, а ломается и легко крошится. Если он мягкий, упругий или кажется сырым, оставьте его досушиваться.
Пересыпьте в сухую тару. Когда листья полностью высохнут, положите их в чистую сухую банку или другую сухую герметичную тару. Храните в тёмном сухом месте, вдали от пара, плиты и резких запахов.
Что делать с листьями после мытья
Промывка не должна становиться дополнительным источником влаги во время сушки. Если вы промыли листья, сначала разложите их в один свободный слой и полностью просушите поверхность, а уже потом перенесите на основное место сушки.
Не сушите мокрые листья в куче. Внутри такой кучи воздух циркулирует хуже, и листья высыхают неравномерно. Если листья чистые и собраны с проверенного участка, целесообразнее просто перебрать их и не добавлять воду без необходимости.
Как понять, что листья уже можно складывать в банку
Ориентируйтесь на состояние листа, а не на определённое количество часов. Готовая заготовка должна быть сухой на ощупь, лист не гнётся, а ломается или крошится. Остаточная мягкость или влага означают, что листья нужно досушить.
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Состояние заготовки
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Что делать
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Лист сухой, ломается и крошится
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Пересыпать в сухую тару
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Лист гнется, мягкий или сырой на ощупь
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Разложить и досушить
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Есть плесень или посторонний затхлый запах
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Не использовать сомнительную партию
Если в банке со временем появился конденсат или затхлый запах, не используйте эту заготовку для чая. Влага означает, что листья или тара не были достаточно сухими; сомнительную партию лучше не оставлять.
Как хранить и заваривать сушеные листья смородины
Банка или другая герметичная тара должна быть чистой и полностью сухой. Поставьте её в тёмное сухое место, где нет пара и резких перепадов влажности. В первые дни после упаковки проверяйте, не появились ли на стенках капли воды и не изменился ли запах.
Для приготовления напитка используйте сухие листья в качестве чайного сырья — отдельно или в смеси с другими травами по вкусу. Данная информация касается заготовки, аромата и способа заваривания, а не лечения или профилактики заболеваний.