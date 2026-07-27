Під час удару по базі окупантів на Запоріжжі ліквідовано високопосадовця — росЗМІ

Ліквідований Іванов

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Унаслідок удару по місцю дислокації російських військ у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області загинув високопосадовець. Йдеться про начальника управління «Головного радіочастотного центру» по Запорізькій області Михайла Іванова.

Про це повідомляють російські джерела.

За їхніми даними, Іванов був високопосадовцем Роскомнагляду та відповідав за контроль інформаційного простору, зокрема цензуру в інтернеті та блокування соціальних мереж.

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У Роскомнагляді також заявили, що Іванов був військовослужбовцем РФ і понад 20 років служив у російській армії.

Крім нього, за повідомленнями російської сторони, під час удару загинули двоє його дітей, які перебували разом із ним на тимчасово окупованій території України.

Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони наразі немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські спецслужби провели успішну операцію з ліквідації представників вищого командного складу армії РФ. За словами президента, керівник СЗР доповів про результати операції, а очільник СБУ — про успіхи у протидії російським агентурним мережам і диверсантам в Україні. Крім того, президент анонсував підготовку нових санкційних рішень. За його словами, вже підготовлено матеріали, які обґрунтовують необхідність додаткових обмежень, а відповідні подання найближчим часом розгляне РНБО.

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