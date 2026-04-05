Принцеса Шарлотта на Великдень повторила свій різдвяний образ
10-річна принцеса Шарлотта Уельська з'явилася на службі у каплиці Святого Георгія на Великдень у пальті, яке носила на Різдво.
Принцеса приїхала на службу на Великдень з батьками Кейт та Вільямом Уельськими, а також своїми братами – старшим принцом Джорджем та молодшим – принцом Луї.
Одягнена Шарлотта була в бежеве пальто від бренду Catherine Walker. Бренд створював одяг для принцеси Діани, принцеси Кейт, а тепер і для маленької Шарлотти.
Образ її доповнювали балетки коричневого кольору від Tory Burch та плісована шифонова сукня Self-Portrait. Волосся Шарлотти було розпущене, а з боків було заплетено дві тонкі кіски.
Що цікаво, це саме пальто дівчинка одягла на різдвяну службу в Сандрінгемі наприкінці 2025 року. Його тоді доповнювали ці самы балетки, а от колготи були підібрані коричневі та щільніші.