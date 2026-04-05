Принцеса Шарлотта на Великдень повторила свій різдвяний образ

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса приїхала на службу на Великдень з батьками Кейт та Вільямом Уельськими, а також своїми братами – старшим принцом Джорджем та молодшим – принцом Луї.

Принц і принцеса Уельські після служби на Великдень з дітьми у Віндзорі / © Associated Press

Одягнена Шарлотта була в бежеве пальто від бренду Catherine Walker. Бренд створював одяг для принцеси Діани, принцеси Кейт, а тепер і для маленької Шарлотти.

Принц Вільям, принцеса Шарлотта та принц Луї / © Associated Press

Образ її доповнювали балетки коричневого кольору від Tory Burch та плісована шифонова сукня Self-Portrait. Волосся Шарлотти було розпущене, а з боків було заплетено дві тонкі кіски.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / © Associated Press

Що цікаво, це саме пальто дівчинка одягла на різдвяну службу в Сандрінгемі наприкінці 2025 року. Його тоді доповнювали ці самы балетки, а от колготи були підібрані коричневі та щільніші.