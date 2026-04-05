Королева Камілла у червоному пальті з'явилася на великодній службі з королем Чарльзом

Король Чарльз та королева Камілла очолили святкову великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Монарша пара прибула на службу останніми, коли на них вже чекали принц і принцеса Уельські з дітьми, а також інші члени королівської родини.

Сім'я Уельських на великодній службі / © Associated Press

Королева Камілла одягнена в ефектну яскраво-червону сукню-пальто з крепу від Фіони Клер і капелюх до тону від Філіпа Тресі з брошкою на грудях, яка належала королеві Єлизаветі II. У руках Камілла несла чорну сумку Dior Toujours.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

А король Чарльз III у темно-синьому костюмі у смужку, білій сорочці та світлій краватці в принт зі своєї великої колекції.

Королева та король прибули до каплиці на державному автомобілі Bentley. Через деякий час вони покинули каплицю і після повернення додому підійшли до людей, що зібралися біля каплиці. Королеві один із шанувальників королівської родини вручив гарний букет квітів.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

На службі разом із королівською родиною з'явилася Гаррієт Сперлінг – наречена Пітера Філліпса – старшого онука королеви Єлизавети II та сина принцеси Анни. Гаррієт обрала вбрання ніжно-блакитного кольору від Beulah London.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

