- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 12k
- Час на прочитання
- 1 хв
Король Чарльз і королева Камілла зіткнулися з неприємним інцидентом перед службою в Уельсі
У четвер король Чарльз і королева Камілла відвідали Уельс, щоб побувати на святковій службі напередодні Великодня.
Багато доброзичливців зібралися біля собору Святого Асафа, щоб привітати королівське подружжя. Але були серед них і антимонархісти. Протестувальники проти монархії зібралися перед початком Королівської служби у Великий четвер біля собору. Раніше того ж ранку протестувальники нанесли на одну зі стін собору графіті з написом «Не наш король» великими червоними літерами, який швидко закрили брезентом робітники ще до прибуття королівського подружжя.
Це вперше за більш ніж 40 років, коли ця служба проводиться в Уельсі. Остання служба тут відбулася у соборі Святого Давида 1982 року.
Вибравши для відвідування сьогоднішньої служби Уельс, король продовжує традицію, започатковану королевою Єлизаветою II на початку її правління. Королева Єлизавета вирішила, що щороку вибиратиметься до іншого собору або абатства, щоб гроші, пожертвувані у Великий піст, розподілялися не лише серед мешканців Лондона.
Минулого року служба проходила в Даремському соборі, а роком раніше - у Вустерському соборі, коли королева Камілла була присутня одна замість короля після того, як у нього діагностували рак.