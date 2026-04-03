Суспільство
12k
1 хв

Король Чарльз і королева Камілла зіткнулися з неприємним інцидентом перед службою в Уельсі

У четвер король Чарльз і королева Камілла відвідали Уельс, щоб побувати на святковій службі напередодні Великодня.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Багато доброзичливців зібралися біля собору Святого Асафа, щоб привітати королівське подружжя. Але були серед них і антимонархісти. Протестувальники проти монархії зібралися перед початком Королівської служби у Великий четвер біля собору. Раніше того ж ранку протестувальники нанесли на одну зі стін собору графіті з написом «Не наш король» великими червоними літерами, який швидко закрили брезентом робітники ще до прибуття королівського подружжя.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Це вперше за більш ніж 40 років, коли ця служба проводиться в Уельсі. Остання служба тут відбулася у соборі Святого Давида 1982 року.

Протест проти короля Чарльза ІІІ / © Getty Images

Протест проти короля Чарльза ІІІ / © Getty Images

Вибравши для відвідування сьогоднішньої служби Уельс, король продовжує традицію, започатковану королевою Єлизаветою II на початку її правління. Королева Єлизавета вирішила, що щороку вибиратиметься до іншого собору або абатства, щоб гроші, пожертвувані у Великий піст, розподілялися не лише серед мешканців Лондона.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз у собору Святого Асафа / © Associated Press

Король Чарльз у собору Святого Асафа / © Associated Press

Минулого року служба проходила в Даремському соборі, а роком раніше - у Вустерському соборі, коли королева Камілла була присутня одна замість короля після того, як у нього діагностували рак.

