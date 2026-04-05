- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 2070
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Шарлотта на Пасху повторила свой рождественский образ
10-летняя принцесса Шарлотта Уэльская появилась на службе в часовне Святого Георгия на Пасху в пальто, которое носила на Рождество.
Принцесса приехала на службу на Пасху с родителями Кейт и Уильямом Уэльскими, а также своими братьями – старшим принцем Джорджем и младшим – принцем Луи.
Одета Шарлотта была в бежевое пальто от бренда Catherine Walker. Бренд создавал одежду для принцессы Дианы, принцессы Кейт, а теперь и для маленькой Шарлотты.
Образ ее дополняли балетки коричневого цвета от Tory Burch и плиссированное шифоновое платье Self-portrait. Волосы Шарлотты были распущены, а по бокам было заплетено две тонкие косички.
Что интересно, в этом же пальто девочка появилась на рождественской службе в Сандрингеме в конце 2025 года. Его тогда дополняли эти же балетки, а вот колготы были подобраны коричневые и более плотные.