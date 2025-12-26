ТСН у соціальних мережах

Принцеса Шарлотта скопіювала старий образ своєї мами Кейт для різдвяного заходу

Стилісти королівської родини і дизайнери надихаються ранніми луками Кейт, коли підбирають образи для маленької принцеси Уельської.

Принцеса Шарлотта і принцеса Кейт

Принцеса Шарлотта і принцеса Кейт / © Getty Images

10-річна принцеса Шарлотта Уельська зачарувала публіку, з’явившись разом зі своїми братами та батьками на щорічній традиційній різдвяній службі в Сандрінгемі. Дівчинка була одягнена стримано та у витриманій стилістиці, яку для неї підібрали стилісти і мама, адже в одязі подібного стилю і з зачісками її можна останнім часом побачити майже завжди.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Вона була в пальті від бренду Catherine Walker, який протягом багатьох років співпрацює з королівською родиною. Бренд створював одяг для принцеси Діани, принцеси Кейт, а тепер і для маленької Шарлотти. Цей образ також доповнили балетки від Tory Burch та оксамитовий бант у волоссі.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Однак було відчуття, що під час створення образу для дівчинки бренд надихнувся старим луком Кетрін, адже у схожому пальті вона з’явилася взимку 2011 року, коли ще була у статусі нареченої принца Вільяма.

Її пальто було теж бежевим і приталеним, мало контрастні коричневі накладні кишені та комір. Виріб був від бренду Katherine Hooker, а доповнила вона лук коричневим замшевим взуттям, коричневими колготками і клатчем.

Принцеса Кейт, 2011 рік / © Getty Images

Принцеса Кейт, 2011 рік / © Getty Images

Особливої уваги заслуговував тоді капелюшок Кейт, адже її голову прикрашав оригінальний витвір від бренду Vivien Sheriff з пір’ям. Хоча Шарлотта на Різдво і не одягла капелюшок, але її бантик у волоссі теж був з оксамиту.

Принцеса Кейт, 2011 рік / © Getty Images

Принцеса Кейт, 2011 рік / © Getty Images

Раніше ми розповідали про вбрання, яке принцеса Діана носила на Різдво.

