Рідкісний хижак, що зник на 30 років, був спійманий у тайських джунглях

Плоскоголова кішка. Фото: Jim Sanderson/CC BY-SA 3.0

У Таїланді вперше з середини 1990-х років підтвердили існування плоскоголового кота — одного з найрідкісніших і найменш досліджених хижаків Південно-Східної Азії. Тварину зафіксували фотопастки в заповіднику принцеси Сіріндхорн упродовж 2024–2025 років.

Про це повідомило видання Live Science.

Про повторне виявлення виду повідомила природоохоронна організація Panthera у День захисту дикої природи Таїланду. Дослідники зазначають, що камери зафіксували не лише дорослих особин, а й самку з дитинчам, що свідчить про успішне розмноження плоскоголових котів у південній частині країни.

Плоскоголовий кіт (Prionailurus planiceps) раніше був відомий лише за поодинокими спостереженнями у Брунеї, Малайзії та Індонезії. У Таїланді вид вважали практично зниклим — із 1995 року не існувало жодних підтверджених даних про його присутність. Цей дрібний хижак важить близько 2 кг, має перетинчасті лапи й пристосований до життя у заболочених лісах та водно-болотних угіддях.

Згідно з оцінкою Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) за 2014 рік, плоскоголові коти перебувають під загрозою зникнення. Серед ключових загроз — знищення природних середовищ існування, деградація водно-болотних територій, надмірний вилов риби та інші наслідки діяльності людини.

У Panthera наголошують, що нинішні польові дослідження стали наймасштабнішими за всю історію вивчення цього виду. Оновлені дані щодо чисельності плоскоголових котів планують оприлюднити на початку 2026 року.

Міністр природних ресурсів Таїланду Сушарт Чомклін назвав повернення плоскоголового кота результатом багаторічної роботи зі збереження природних екосистем. Очільник Департаменту національних парків Аттапол Чароенчанса додав, що це відкриття має важливе значення не лише для Таїланду, а й для всієї Південно-Східної Азії.

