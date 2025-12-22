- Дата публікації
Принцеса Лілібет носить взуття того самого бренду, що й кузина — принцеса Шарлотта Уельська
Минулого тижня Меган Маркл поділилася святковою листівкою родини Сассекських.
На фото було зазнімковано принца Гаррі з сином Арчі та Меган з донькою Лілібет. Світлина була зроблена у саду їхнього будинку в Монтесіто в Каліфорнії.
Шанувальники королівської родини звернули увагу, що стиль принцеси Лілібет на знімку схожий на стиль її кузини — принцеси Шарлотти, єдиної доньки Вільяма та Кейт Уельських.
На чарівній фотографії 4-річна принцеса Лілібет зображена в блакитній сукні з пишною спідницею від J.Crew з бантом на талії та оборкою з тюлю по низу, взута в сріблясто-чорні балетки Мері Джейн від лондонського бренду La Coqueta, які нагадують стиль її двоюрідної сестри — принцеси Шарлотти.
Принцеса Шарлотта Уельська також носила взуття цього бренду, започаткованого іспанкою Селією Муньос. Принц Вільям і принцеса Кейт часто одягають своїх дітей в одяг іспанських брендів, можливо, через свою няню, уродженку Іспанії Марію Терезу Борралло.
2022 року Шарлотта була в білих сандалях від La Coqueta під час свого візиту на Ігри Співдружності. Принц Луї також носив взуття цієї марки, коли був немовлям, і на сімейних фотографіях до 70-річчя короля він був у розшитому синьо-білому комплекті від цього ж бренду.