Суспільство
189
1 хв

Принцеса Лілібет носить взуття того самого бренду, що й кузина — принцеса Шарлотта Уельська

Минулого тижня Меган Маркл поділилася святковою листівкою родини Сассекських.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Лілібет з мамою Меган

Принцеса Лілібет з мамою Меган / © Instagram Меган Маркл

На фото було зазнімковано принца Гаррі з сином Арчі та Меган з донькою Лілібет. Світлина була зроблена у саду їхнього будинку в Монтесіто в Каліфорнії.

Шанувальники королівської родини звернули увагу, що стиль принцеси Лілібет на знімку схожий на стиль її кузини — принцеси Шарлотти, єдиної доньки Вільяма та Кейт Уельських.

Меган Маркл із донькою принцесою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл із донькою принцесою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

На чарівній фотографії 4-річна принцеса Лілібет зображена в блакитній сукні з пишною спідницею від J.Crew з бантом на талії та оборкою з тюлю по низу, взута в сріблясто-чорні балетки Мері Джейн від лондонського бренду La Coqueta, які нагадують стиль її двоюрідної сестри — принцеси Шарлотти.

Різдвяна листівка Сассекських / © Instagram Меган Маркл

Різдвяна листівка Сассекських / © Instagram Меган Маркл

Принцеса Шарлотта Уельська також носила взуття цього бренду, започаткованого іспанкою Селією Муньос. Принц Вільям і принцеса Кейт часто одягають своїх дітей в одяг іспанських брендів, можливо, через свою няню, уродженку Іспанії Марію Терезу Борралло.

2022 року Шарлотта була в білих сандалях від La Coqueta під час свого візиту на Ігри Співдружності. Принц Луї також носив взуття цієї марки, коли був немовлям, і на сімейних фотографіях до 70-річчя короля він був у розшитому синьо-білому комплекті від цього ж бренду.

Принцеса Шарлотта на Іграх Співдружності в сандалях La Coqueta / © Getty Images

Принцеса Шарлотта на Іграх Співдружності в сандалях La Coqueta / © Getty Images

