Шість різдвяних фільмів для гарного настрою та приємного вечора

«Дуже погані матусі 2» (A Bad Moms Christmas) 2017рік

Події розповідають історію трьох подруг — Емі, Кікі та Карли, які намагаються пережити різдвяні свята, коли до них несподівано приїжджають їхні матері. Мати Емі одержима «ідеальним Різдвом», що провокує конфлікти та повертає давні образи. Паралельно Кікі намагається вибудувати стосунки з надмірно залежною від неї матір’ю, а Карла стикається з емоційною холодністю своєї мами.

«Нова різдвяна казка» (Scrooged) 1988 рік

Це одна з інтерпретацій повісті Чарльза Дікенса, дія якої розгортається у Нью-Йорку кінця 1980-х. Френк Крос — цинічний і безжальний телепродюсер, зосереджений на рейтингах та прибутках, напередодні Різдва стикається з надприродними явищами. Його відвідують три духи Різдва, які змушують його переосмислити власне минуле, теперішнє та можливе майбутнє.

«Най сніжить» (Let It Snow) 2019 рік

Романтична історія, які відбувається протягом однієї сніжної різдвяної ночі в маленькому містечку. Сильна заметіль зупиняє поїзди та змушує підлітків і молодь переглянути свої почуття, страхи та взаємини. Переплетені сюжетні лінії зосереджені на дружбі, першому коханні, невисловлених зізнаннях і випадкових зустрічах.

«Помінятися місцями» (Trading Places) 1983 рік

Брати-мільйонери Мортімер і Рендольф Дьюки укладають парі, вирішивши поміняти місцями життя двох абсолютно різних людей: успішного брокера Луїса та вуличного шахрая Біллі. Як результат, Луїс втрачає статус і статки, а Біллі опиняється у світі великого бізнесу.

«Родинний обмін» (Family Switch) 2023 рік

Сімейна різдвяна комедія про родину Вокерів, у якій через магічне явище всі члени сім’ї міняються тілами: батьки стають підлітками, а діти — дорослими. Опинившись у незвичних ролях, кожен змушений прожити день з погляду іншого, зіткнувшись з проблемами, які раніше здавалися неважливими. Паралельно вони намагаються підготуватися до важливих подій — співбесід, іспитів і виступів.

«Ніч перед похміллям» (The Night Before) 2015 рік

Комедія про трьох друзів — Ітана, Айзека та Кріса, які протягом багатьох років святкують Різдво разом, дотримуючись власних традицій. Напередодні останньої спільної ночі Ітан намагається знайти легендарну різдвяну вечірку, Айзек готується стати батьком, а Кріс балансує між успішною кар’єрою спортсмена і внутрішньою порожнечею. Події розгортаються протягом однієї хаотичної ночі в Нью-Йорку.