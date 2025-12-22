Шесть рождественских фильмов для хорошего настроения и приятного вечера

Фильмы на Рождество / © Credits

«Очень плохие мамочки 2» (A Bad Moms Christmas) 2017 год

События рассказывают историю трех подруг — Эми, Кики и Карлы, которые пытаются пережить рождественские праздники, когда к ним неожиданно приезжают их матери. Мать Эми одержима «идеальным Рождеством», что провоцирует конфликты и возвращает давние обиды. Параллельно Кики пытается выстроить отношения с чрезмерно зависимой от нее матерью, а Карла сталкивается с эмоциональной холодностью своей мамы.

«Новая рождественская сказка» (Scrooged) 1988 год

Это одна из интерпретации повести Чарльза Диккенса, действие которой разворачивается в Нью-Йорке конца 1980-х. Фрэнк Кросс — циничный и безжалостный телепродюсер, сосредоточенный на рейтингах и прибыли, накануне Рождества сталкивается со сверхъестественными явлениями. Его посещают три духа Рождества, которые заставляют Фрэнка переосмыслить собственное прошлое, настоящее и возможное будущее.

«Пусть снежит» (Let It Snow) 2019 год

Романтическая история, происходящая в течение одной снежной рождественской ночи в маленьком городке. Сильная метель останавливает поезда и заставляет подростков и молодых людей пересмотреть свои чувства, страхи и отношения. Переплетенные сюжетные линии сосредоточены на дружбе, первой любви, невысказанных признаниях и случайных встречах.

«Поменяться местами» (Trading Places) 1983 год

Братья-миллионеры Мортимер и Рэндольф Дьюки заключают пари, решив поменять местами жизни двух совершенно разных людей: успешного брокера Луиса и уличного мошенника Билли. В результате Луис теряет статус и состояние, а Билли оказывается в мире большого бизнеса.

«Семейный обмен» (Family Switch) 2023 год

Семейная рождественская комедия о семье Уокеров, в которой из-за магического явления все члены семьи меняются телами: родители становятся подростками, а дети — взрослыми. Оказавшись в непривычных ролях, каждый вынужден прожить день с точки зрения другого, столкнувшись с проблемами, которые раньше казались неважными. Параллельно они пытаются подготовиться к важным событиям — собеседованиям, экзаменам и выступлениям.

«Ночь перед похмельем» (The Night Before) 2015 год

Комедия о трех друзьях — Итане, Айзеке и Крисе, которые на протяжении многих лет празднуют Рождество вместе, придерживаясь собственных традиций. Накануне последней совместной ночи Итан пытается найти легендарную рождественскую вечеринку, Айзек готовится стать отцом, а Крис балансирует между успешной карьерой спортсмена и внутренней пустотой. События разворачиваются в течение одной хаотичной ночи в Нью-Йорке.