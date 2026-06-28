Як принца Вільяма дражнили в Ітонському коледжі: розкрито прізвисько майбутнього короля

Принц Вільям / © Associated Press

Реклама

Це сталося після того, як стало відомо, що принц Джордж - старший син Вільяма та Кейт Уельських, вступить до цього навчального закладу у вересні цього року.

Один із колишніх учнів, який навчався в Ітоні разом із принцом Уельським від 1995 до 2000 року, поділився своїми спогадами про члена королівської родини у шкільні роки. За його словами, Вільям не виділявся так сильно, як багато хто міг би очікувати, незважаючи на свій королівський статус.

Принц Вільям в Ітоні / © Getty Images

"Ми не відчували благоговіння перед Вільямом, і я не думаю, що він хотів би, щоб ми ним захоплювалися", - сказав він газеті The Telegraph.

Реклама

Колишній однокласник принца також розповів про прізвисько, яке вони надали члену королівської родини:

«Ви повинні пам'ятати, що в Ітоні він ніколи особливо не виділявся - там були хлопчики з ще більш багатих сімей, ніж його, а також хлопчики з дуже старовинних англійських аристократичних будинків, які могли простежити свій родовід на тисячі років тому і які дражнили Вільяма називаючи його "вискочка-німець". Він був популярний, але при цьому був просто одним із натовпу».

Під час, коли Вільям навчався у школі, розлучення його батьків, принца Чарльза та принцеси Діани, домінувало у заголовках таблоїдів. Проте, за словами його колишнього однокласника, цю тему рідко обговорювали серед учнів.

Принц Вільям в Ітоні / © Getty Images

Наступного року, після трагічної загибелі його матері в автокатастрофі, сотні студентів, як повідомляється, написали Вільяму листи зі співчуттями. Однак мало хто був готовий обговорити це з ним особисто.

Реклама

«Думаю, це був єдиний спосіб, яким ми вміли поводитися», — сказала колишня студентка. «Ми всі дивилися похорон Діани по телевізору, але просто мовчали. Це було дуже по-британськи, стримано і, ймовірно, має поганий вигляд з погляду 2026 року, але я підозрюю, що саме цьому він віддав би перевагу на той час», — цитує її слова журнал Ok!.

Принцеса Діана і Принц Чарльз з Вільямом і Гаррі / © Associated Press

Новини партнерів