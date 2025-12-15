- Дата публікації
Фінляндія збирає саміт країн Східного флангу ЄС через російську загрозу
Держави Європейського Союзу, розташовані поблизу російських кордонів, планують узгодити спільні оборонні заходи та домагатися значного фінансування на зміцнення безпеки.
Група країн Європейського Союзу, які межують або розташовані поблизу кордонів Росії, планує вже наступного тижня розпочати роботу над конкретними заходами з посилення обороноздатності через зростальну загрозу з боку РФ.
Про це повідомляє Bloomberg.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час виступу в етері фінського телебачення заявив, що 16 грудня в Гельсінкі відбудеться саміт Східного флангу. У ньому візьмуть участь Швеція, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Румунія та Болгарія.
За словами Орпо, учасники саміту планують домовитися про співпрацю в розбудові оборони та виробити спільну позицію в межах Європейського Союзу.
«Росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи», — наголосив прем’єр-міністр Фінляндії.
Він зазначив, що лідери цих країн мають намір «надіслати Брюсселю чіткий сигнал» і домогтися фінансування оборонних проєктів. Для початку йдеться про 1,5 млрд євро.
Водночас Орпо додав, що вже наступного року в межах багаторічного бюджету ЄС витрати на оборону можуть зрости до 135 млрд євро.
Серед ключових планів новоствореної групи країн Східного флангу — отримання коштів на посилення безпеки кордонів, розвиток протиповітряної оборони, систем виявлення та протидії безпілотникам, а також зміцнення сухопутних військ.
Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що перспектива миру для України нині найближча від початку повномасштабного вторгнення.
В свою чергу міністерка закордонних справ Фінляндії сумнівається в успіху нинішнього «мирного плану», який може легітимізувати зміну кордонів силою.