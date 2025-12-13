Росія може напасти на НАТО через 4–5 років: експерт назвав найбільшу загрозу

НАТО

Росія здатна відновити свій військовий потенціал уже через 4–5 років після завершення війни проти України і знову становити пряму загрозу для НАТО.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив старший радник Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), колишній полковник Корпусу морської піхоти США Марк Канчіан.

Коли Росія зможе знову воювати проти НАТО

Коментуючи заяву генсека НАТО Марка Рютте про те, що у разі поразки України наступною ціллю Росії може стати Альянс, Канчіан зазначив: Москва понесла значні втрати, але має ресурси для відновлення.

За його словами, якщо Росія й надалі інвестуватиме у свої збройні сили та зберігатиме агресивну політику щодо НАТО, вона зможе відновити боєздатність у середньостроковій перспективі.

«Росії знадобляться роки, щоб оговтатися після втрат, але вона цілком може це зробити. Через 4–5 років вона здатна відновити військовий потенціал», — наголосив експерт.

Окрему увагу Канчіан звернув на фактор бойового досвіду. За його словами, російська армія, попри втрати, отримала унікальний практичний досвід масштабної війни.

Цей досвід, поряд з українським, може стати одним із найбільших у світі, що суттєво підвищує загрозу для сусідніх країн НАТО.

Які країни у більшій зоні ризку

На думку американського аналітика, найбільш вразливими залишаються країни Балтії. Вони невеликі за територією, мають обмежені ресурси та безпосередньо межують із Росією.

«Саме країни Балтії, на мою думку, перебувають у найбільшій зоні ризику. Вони дуже вразливі», — зазначив Канчіан.

Водночас Польща також серйозно стурбована можливими діями Москви, зважаючи на історичні конфлікти та втрату територій у минулому.

Експерт вважає менш імовірним прямий повномасштабний напад Росії на Польщу. Натомість можливі інші сценарії тиску — повітряні порушення, ракетні інциденти, загострення на кордонах і демонстративні провокації.

Саме таким чином Кремль може перевіряти готовність НАТО реагувати та дотримуватися зобов’язань за п’ятою статтею Альянсу.

Марк Канчіан підкреслює: ключовим чинником стримування Росії залишається сила України та готовність НАТО не допустити її ослаблення.

Якщо Україна вистоїть, ризик прямої війни Росії з Альянсом суттєво зменшиться. Якщо ж Москва отримає паузу і можливість відновитися — загроза для Європи зросте.

Нагадаємо, 11 грудня у Берліні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія фактично повернула війну на європейський континент і створила загрозу конфлікту, масштаби якого можуть зрости до рівня, з яким Європа не стикалася з часів Другої світової війни. За його словами, країни Альянсу мають бути готовими до сценаріїв війни, подібної до тієї, яку пережили покоління дідів і прадідів.