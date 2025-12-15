Путін та Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп намагається отримати капітуляцію України в умовно надзвичайно стислі строки.

Таку думку висловив політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій Форум Валерій Димов.

«Це фактично те саме, що колись говорили про „Київ за три дні“. Тепер — припинити війну за два-три тижні. Трамп, по суті, так само намагається добитися капітуляції України за ті ж умовні три дні», — зазначив експерт.

За словами Димова, дедлайни, які озвучує президент США, постійно змінюються і вже давно не сприймаються серйозно.

«То говорили про якісь „великодні“ дати, потім — що він зустрінеться із Сі Цзіньпіном у Пекіні та разом із Путіним „поділить світ“. Потім з’являлися інші дати, зокрема до Дня подяки. Це нагадує перше китайське попередження — дедлайни Трампа, на які вже ніхто не зважає. Тому жодних шансів тут немає», — підкреслив політолог.

Валерій Димов також звернув увагу, що нинішній підхід фактично передбачає капітуляцію як передумову припинення війни, що є неприйнятним і безпрецедентним.

«Зараз намагаються поставити капітуляцію попереду припинення війни. Я не знаю таких прецедентів. Путін фактично вимагає, щоб Україна одразу підписала всі його максималістські пункти», — пояснив він.

Експерт додав, що далі йдеться лише про спроби торгуватися щодо трактування цих вимог.

«Ми нібито маємо виторгувати інтерпретацію цих пунктів. Насправді Трамп хоче „продати“ це спочатку нам, а потім — власним громадянам, щоб закрити питання внутрішнього порядку денного», — сказав Димов.

Політолог наголосив, що більшість американців підтримують Україну і виступають за її перемогу у війні проти Росії.

«Більшість громадян США проти того, щоб Америка припиняла підтримку України. Вони за те, щоб Україна перемогла Росію у цій війні, яку Росія розв’язала. Тому я не бачу можливостей для компромісів», — заявив він.

Підсумовуючи, Валерій Димов згадав відомий вислів Голди Меїр, який, на його думку, точно описує нинішню ситуацію.

«Якщо ворог хоче тебе знищити, а ти хочеш жити, то в тебе немає можливості якось із ним домовитись», — резюмував політолог.

Раніше повідомлялося, що член Палати представників США, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон заявив, що спроби адміністрації президента США Дональда Трампа змусити Україну відмовитися від частини своєї території заради миру з Росією нагадують «умиротворення» Гітлера перед Другою світовою війною.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиції США щодо Донеччини, які фактично відображають позицію РФ, не відповідають інтересам України.