Война на Ближнем Востоке

Переговоры между США и Ираном на прошлой неделе были близки к успеху, но Израиль вмешался, чтобы предотвратить дипломатию.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного дипломата с Ближнего Востока, который непосредственно осведомлен о недавних переговорах.

«Опять же, когда переговоры приближаются к успеху, Израиль вмешивается. Снова израильский хвост виляет американской собакой», — отмечает источник издания.

Президент Дональд Трамп заявил, что США «неоднократно пытались заключить соглашение» по сокращению ядерной программы Ирана в переговорах с Тегераном.

«Мы пытались», — сказал он в заявлении, опубликованном на Truth Social, после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану рано сегодня утром.

В своем заявлении сегодня утром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран «не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству». Он добавил, что совместные военные действия «создадут условия для мужественного иранского народа, чтобы взять свою судьбу в свои руки» на фоне общенациональных беспорядков.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.