Одна из стран раскритиковала удары США по Ирану и обвинила Трампа в эскалации

Министр иностранных дел Омана Бадр Албусаиди отреагировал на американо-израильские удары по Ирану, призывая США не вмешиваться в конфликт. на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в соцсети Х.

Отметим, что на этой неделе Бадр Альбусаиди был посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, «активные и серьезные переговоры снова были подорваны».

«Это не служит ни интересам Соединенных Штатов, ни делу глобального мира. Я призываю США не втягиваться дальше. Это не ваша война», — подчеркнул он.

Напомним, 26 февраля в Женеве состоялись переговоры между представителями США и Ирана. The Wall Street Journal сообщило, что американская сторона настаивала на том, что Тегеран должен ликвидировать три основных ядерных объекта — в Фордо, Натанге и Исфахане, а также передать Штатам весь имеющийся запас обогащенного урана. Впрочем, Иран отверг требование передачи запасов урана за границу

Впоследствии глава МИД Омана Албусаиди выразил оптимизм по поводу возможности соглашения и заявил, что Иран пошел на существенные уступки и согласился отказаться от запасов обогащенного урана. По его словам, имеющиеся запасы обогащенного урана будут «переработаны до самого низкого возможного уровня» и «превращены в топливо». По его словам, этот процесс будет необратимым.