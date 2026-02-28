- Дата публикации
Одна из стран раскритиковала удары США по Ирану и обвинила Трампа в эскалации
Оман подверг критике вмешательство Соединенных Штатов Америки в события на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Омана Бадр Албусаиди отреагировал на американо-израильские удары по Ирану, призывая США не вмешиваться в конфликт. на Ближнем Востоке.
Об этом он написал в соцсети Х.
Отметим, что на этой неделе Бадр Альбусаиди был посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, «активные и серьезные переговоры снова были подорваны».
«Это не служит ни интересам Соединенных Штатов, ни делу глобального мира. Я призываю США не втягиваться дальше. Это не ваша война», — подчеркнул он.
Напомним, 26 февраля в Женеве состоялись переговоры между представителями США и Ирана. The Wall Street Journal сообщило, что американская сторона настаивала на том, что Тегеран должен ликвидировать три основных ядерных объекта — в Фордо, Натанге и Исфахане, а также передать Штатам весь имеющийся запас обогащенного урана. Впрочем, Иран отверг требование передачи запасов урана за границу
Впоследствии глава МИД Омана Албусаиди выразил оптимизм по поводу возможности соглашения и заявил, что Иран пошел на существенные уступки и согласился отказаться от запасов обогащенного урана. По его словам, имеющиеся запасы обогащенного урана будут «переработаны до самого низкого возможного уровня» и «превращены в топливо». По его словам, этот процесс будет необратимым.