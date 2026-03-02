- Дата публікації
День ангела 2 березня: кого та як вітати з іменинами
2 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 2 березня
2 березня 2026 року привітайте з іменинами Арсенія, Богдана, Йосипа, Миколу, Саву.
Арсеній — давньогрецьке походження, означає «лелека». В дитинстві талановитий, добре вчиться. В дорослому віці стає успішним.
Богдан — старослов’янське ім’я, перекладається як «Богом даний». В дитинстві добрий, справедливий. В дорослому віці стає турботливим.
Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає емоційним.
Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає впертим.
Сава — арамейське ім’я, перекладається як «мудрець». В дитинстві добродушний, тихий. В дорослому віці стає відданим.
День ангела 2 березня — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Нехай твій захисник-ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій у душі та надихає на щасливі миті. Бажаю здоров’я, радості та тепла у серці кожного дня.
***
З днем ангела! Нехай твоє життя буде світлим і легким, як крила ангела. Хай кожна мить дарує усмішку, а всі труднощі обходять стороною.
***
Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від негараздів і підтримував у важливих рішеннях. Нехай серце буде наповнене добром і світлом.
***
З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня наповнює життя гармонією, а серце — миром і радістю. Бажаю щастя, здоров’я та незламної віри у краще.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди вів тебе вірним шляхом, оберігав від усіх негараздів і дарував моменти справжнього щастя та натхнення.