Як приготувати золотисті гречаники з хрумкою скоринкою без м’яса та яєць

Гречані котлети

Реклама

Гречані котлети — це справжня знахідка для тих, хто шукає ситну, корисну й доступну страву. Вони ідеально вписуються в пісне меню, підходять вегетаріанцям або просто стають цікавою альтернативою звичним м’ясним виробам. Завдяки поєднанню гречки та овочів котлети виходять ніжними всередині, а панірування забезпечує ту саму апетитну скоринку.

Секрет успіху цієї страви полягає в правильній текстурі основи. Замість яєць роль сполучного елемента тут виконують сира картопля та манна крупа, які роблять масу пластичною і не дають котлетам розвалитися на сковорідці.

Список інгредієнтів

Для приготування вам знадобляться прості продукти, які зазвичай завжди є під рукою:

Реклама

гречана крупа — 1 скл.

картопля (великого розміру) — 1 шт.

ріпчаста цибуля — 1 шт.

манна крупа — 4 ст. л.

борошно — для обвалювання

олія — для смаження

сіль і чорний перець — за смаком

Покроковий процес приготування

Спочатку промийте гречку та відваріть її у двох склянках води до повної готовності. Невелика порада — якщо ви трохи перетримаєте крупу на вогні, щоб вона стала розваристою, котлети буде легше формувати, а їхня текстура стане оксамитовою. Після варіння дайте каші охолонути до теплого стану.

Поки гречка холоне, дрібно наріжте цибулину та пасеруйте її на олії до появи золотистого відтінку. Саме смажена цибуля дарує страві насичений аромат. Сиру картоплину натріть на дрібній тертці. Вона виділить крохмаль, який скріпить гречану масу не гірше за яйця.

У глибокій ємності з’єднайте варену гречку, обсмажену цибулю разом з олією і терту картоплю. Додайте манну крупу, сіль та спеції. Ретельно вимішайте масу. Якщо суміш здається вам надто вологою, залиште її на 10 хвилин — за цей час манка вбере зайву вологу та набухне, зробивши «фарш» густішим.

Змоченими у воді руками сформуйте невеликі акуратні котлети. Щедро обваляйте кожну в борошні. Викладайте їх на добре розігріту сковорідку з олією. Смажити гречаники треба на середньому вогні приблизно по 5 хвилин з кожного боку. Ознакою готовності стане щільна рум’яна скоринка.

Ці котлети чудово смакують як у гарячому, так і в холодному вигляді. Вони гармоніюють зі свіжими овочами, квашеною капустою або грибним соусом. Якщо ви не дотримуєтеся суворого посту, спробуйте подати їх зі сметаною і зеленню — це підкреслить їхній «домашній» смак.