Ніколи не робіть цього під час грози, навіть якщо ви вдома: експерти попередили про небезпеку

Гроза / © Pixabay

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Сильна гроза може становити небезпеку не лише на вулиці, а й усередині будинку. Експерти пояснили, як правильно підготувати житло до негоди, чого категорично не можна робити під час блискавки та які пристрої допоможуть захистити родину й майно.

Про це пише Martha Stewart.

Фахівці наголошують: головний спосіб захистити себе — не чекати, поки почнеться грім, а діяти ще після отримання попередження про негоду.

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За словами сертифікованої метеорологині та експертки з підготовки до стихійних лих Шеріл Нельсон, якщо у вашому регіоні оголосили попередження про сильну грозу, усі члени родини разом із домашніми тваринами повинні перейти до найбезпечнішого місця у будинку.

Найкраще підійдуть підвал, спеціальне укриття або внутрішня кімната без вікон. Що більше стін відділятиме людей від вулиці, то нижчим буде ризик травмування.

Чого категорично не можна робити під час грози

Експерти попереджають, що деякі звичні побутові дії можуть бути небезпечними.

Насамперед не рекомендується приймати душ, мити посуд або користуватися водопроводом. Блискавка здатна передаватися через металеві труби.

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Також бажано не користуватися стаціонарним телефоном. Якщо є можливість, ще до початку грози слід вимкнути побутову техніку з розеток, щоб уникнути пошкодження через стрибки напруги.

Фахівці радять не притулятися до бетонних стін і не сидіти на бетонній підлозі. Усередині таких конструкцій міститься металева арматура, яка може проводити електричний струм.

Крім того, під час негоди варто триматися подалі від вікон. Сильний вітер або град можуть розбити скло, а щільно закриті штори допоможуть частково захистити від уламків.

Які пристрої допоможуть убезпечити будинок

Експерти рекомендують заздалегідь подбати про систему блискавкозахисту, яка відводить електричний розряд у землю. Не менш важливо встановити захист від перенапруги. Він допоможе вберегти холодильник, телевізор, комп’ютер, систему опалення та іншу дорогу техніку.

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Якщо у вашому регіоні часто зникає електроенергія, корисним стане резервний генератор. Він дозволить підтримувати роботу критично важливих приладів.

Для будинків у районах із сильними буревіями також рекомендують встановлювати ударостійкі вікна, гаражні ворота та системи контролю підтоплення.

Як підготувати оселю до негоди

Перед сезоном гроз варто уважно оглянути будинок.

Фахівці радять:

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перевірити фундамент на наявність тріщин;

переконатися, що підвал не має ознак підтоплення;

очистити водостічні жолоби;

обрізати сухі гілки дерев біля будинку;

занести або надійно закріпити садові меблі, парасолі та інші предмети, які сильний вітер може підняти у повітря;

перевірити справність електропроводки та пристроїв захисного відключення;

протестувати роботу дренажного насоса та резервного джерела живлення.

Експерти наголошують, що більшість травм і матеріальних збитків під час гроз виникають через нехтування базовими правилами безпеки.

Завчасна підготовка житла, правильна поведінка під час негоди та використання сучасних засобів захисту допоможуть значно знизити ризик пошкодження будинку, техніки та, найголовніше, зберегти життя і здоров’я всієї родини.

Нагадаємо, під час грози автомобіль з гумовими шинами є безпечним притулком, оскільки шини ізолюють від розряду блискавки. Не варто виходити з авто та торкатися металевих частин. Якщо гроза застала на відкритій місцевості, потрібно сховатися в заглибленні, уникати металевих предметів, присісти навпочіпки, обхопивши коліна руками, і не рухатися до кінця грози.

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