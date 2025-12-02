ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
31
1 хв

Завершення війни поза міжнародним правом: Ющенко застеріг через можливі наслідки

Ющенко поділився власним баченням останніх подій довкола України та можливих сценаріїв завершення війни.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ющенко

Ющенко / © ТСН

Припинення вогню поза міжнародним правом може принести нову війну з Росією вже за 3–4 роки. Ця загроза стосуватиметься українців, литовців чи поляків.

Про це в ефірі «Новини Live» розповів третій президент України Віктор Ющенко.

«Ми добре боремся із нашим найбільш лютим ворогом, який вже 350 років формував те рабство, у якому моя і ваша нація були. Ми даємо достойну, гідну, величаву відсіч. І ми обов’язково переможемо», — зазначив президент.

Ющенко підкреслив, що з агресією РФ потрібно розправитися так само рішуче, як свого часу світ це було з нацистською Німеччиною.

«Тоді це буде остаточна крапка, і це зло не повториться ні в житті нинішнього покоління, ні в майбутньому. Ворог має бути розбитий. У нас 54 країни в коаліції. І до її честі, я думаю, перемога буде за нами», — завершив він.

Раніше Ющенко розкритикував так званий «мирний план» із 28 пунктів, запропонований Україні.

«Мені принизливо читати ці рядки. Вважаю, що їх варто покласти в архів, бо невдовзі вони стануть ганебною сторінкою західної дипломатії в першій половині XXI століття», — заявив він.

Ющенко наголосив, що США несуть особливу відповідальність за політику, якій довірилися десятки держав, зокрема Україна.

