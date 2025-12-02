ТСН у соціальних мережах

День ангела 2 грудня: кого та як вітати з іменинами

2 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 2 грудня, день ангела

Який сьогодні, 2 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 2 грудня

2 грудня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Бориса, Володимира, Дмитра, Івана, Кирила, Костянтина, Матвія, Мойсея, Миколу, Павла, Сергія, Степана, Федора, Антоніну, Віру, Маргариту, Марію, Тамару.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає практичним.

Борис — давньоперсидське ім’я, перекладається як “спадкоємець”. В дитинстві впертий. В дорослому віці стає вольовим.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “володіє світом”. В дитинстві благородний. В дорослому віці стає оптимістичним.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “владика”. В дитинстві замкнутий у собі. В дорослому віці стає допитливим.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві постійний. В дорослому віці відрізняється особливими моральними якостями.

Матвій — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божий дар”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає завзятим.

Мойсей — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “я взяла його з води”. В дитинстві активний. В дорослому віці стає терплячим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає працьовитим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Антоніна — латинське коріння, тлумачиться як “з роду Антонія”. В дитинстві добродушна. В дорослому віці стає відповідальною.

Віра — давньогрецьке походження, означає “віра”. В дитинстві розсудлива. В дорослому віці стає добре організованою.

Маргарита — давньогрецьке ім’я, перекладається як “перлина”. В дитинстві прямолінійна. В дорослому віці стає запальною.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві вихована. В дорослому віці стає доброзичливою.

Тамара — давньоєврейське походження, означає “фінікова пальма”. В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає раціональною.

День ангела 2 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 2 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди крокує поруч, береже від усього недоброго і веде шляхом світла, сили та добробуту. Бажаю миру в серці, ясності думок і натхнення на кожен день.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець міцно тримає тебе за руку в складні моменти та ніжно підтримує у щасливі. Бажаю гармонії, удачі в усіх починаннях і світлих подій, які зроблять твоє життя ще яскравішим.

***

Зі святом твого ангела! Нехай він завжди оберігає тебе від незгод, огортає турботою й посилає у твоє життя лише добрих людей. Бажаю душевного тепла, віри у себе й здійснення всього, що для тебе важливо.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний захисник кожного дня підказував правильний шлях, дарував спокій, силу й натхнення. Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, щирими зустрічами та щасливими моментами.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець стоїть на сторожі твого серця, оберігає від негараздів і дарує внутрішнє світло, яке веде до мрій. Бажаю радості, міцного здоров’я та щедрих благословень на кожен день.

