Чоловік виявив у себе в підвалі "гіганта", якого не зміг спровадити: що відомо

Власник будинку в Каліфорнії Кеннет Джонсон пережив шок, виявивши, що величезний бурий ведмідь зайняв підвал його будинку, пролізши через крихітний отвір. Через святкові вихідні чоловік змушений чекати допомоги від Департаменту риби та дикої природи.

Про це пише Daily mail.

63-річний Кеннет Джонсон запідозрив недобре ще у квітні, коли помітив вирвану цеглу та зламаний дерев’яний каркас, що закривав доступ до підвалу. Він встановив камеру в червні, але лише минулого тижня виявив причину пошкоджень — гігантського бурого ведмедя.

Джонсон був здивований, як така велика тварина змогла протиснутися у невеликий простір.

«Я не знаю, як воно туди потрапило. Це, мабуть, якийсь акробат», — сказав Джонсон газеті.

Також додав, що ведмідь такий великий, що «його шлунок торкається землі». На відеозаписі, отриманому з камери, видно, як ведмідь із жовтою биркою у лівому вусі, напружуючись, виповзає з підвалу. Камера зафіксувала, що тварина часто залишає схованку вдень для пошуку їжі, але повертається ночувати. У п’ятницю, коли Джонсон міняв батарейки в камері, звір гаркнув на нього з підвалу.

«Я тремтів, як осінній лист, півгодини», — розповів він виданню.

Ведмідь оселився у підвалі в будинку. Фото: dailymail.co.uk

Він одразу ж звернувся до Департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, який направив його до Каліфорнійського департаменту риби та дикої природи. Проте через святкові вихідні Джонсону повідомили, що відповідь і допомога надійдуть не раніше понеділка.

«Незручно заходити на кухню з думкою, що там ведмідь», — додав власник будинку.

Ведмідь не виявляв агресії. Джонсон не вважає, що тварина завдає шкоди, однак тримається на відстані. Навіть кіт Бу панічно боїться свого нового сусіда. Джонсон, який звик до дикої природи Альтадени (його батько якось знайшов восьмифутового удава в гаражі), припускає, що зміна середовища проживання тварин пов’язана з посухами та пожежами. Він згадав випадок, коли після пожежі в Ітоні 500-фунтовий ведмідь на прізвисько Йогі оселився під будинком у Пасадені.

Джонсон, який ще не знає статі свого небажаного гостя, розглядає імена Урса або Баррі. Востаннє він бачив його рано-вранці в суботу, але «він з того часу не зникав».

«Мене це влаштовує. Але я хочу, щоб він звідси вибрався», — резюмував Джонсон.

Нагадаємо, у японській префектурі Гумма 69-річний охоронець постраждав після нападу ведмедя в громадському туалеті. Це ще один випадок у низці рекордних за масштабом атак, які цієї осені фіксують по всій країні, включно з населеними районами.