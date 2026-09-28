Дружина має II групу інвалідності: який документ потрібен для демобілізації чоловіка

Звільнення для служби (ілюстративне фото) / © ТСН.ua

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Наявність у дружини II групи інвалідності сама по собі не означає автоматичного звільнення мобілізованого чоловіка зі служби. У такій ситуації потрібне офіційне медичне підтвердження того, що жінка потребує постійного стороннього догляду.

Про це пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA.

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За його словами, навіть якщо інвалідність пов’язана з онкологічним захворюванням, для II групи необхідний відповідний медичний висновок.

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Який документ потрібен

Для звільнення зі служби дружина військовослужбовця повинна мати довідку ЛКК або МСЕК про необхідність постійного стороннього догляду.

Юрист звернув увагу, що для III групи інвалідності правила відрізняються: у такому випадку онкологічне захворювання може виступати окремою підставою для звільнення.

Чи впливають інші родичі

За словами Айвазяна, наявність повнолітньої доньки, брата, сестри чи інших родичів не позбавляє військового права на звільнення, якщо йдеться про догляд за дружиною з I або II групою інвалідності.

Вимога щодо відсутності інших осіб, здатних здійснювати догляд, стосується випадків звільнення через необхідність догляду за батьками.

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Тому, як пояснив юрист, військова частина не повинна вимагати довідок про те, що інші родичі не можуть допомагати дружині військовослужбовця.

Якщо догляд уже оформлений на іншу людину

Право на звільнення, за словами адвоката, зберігається і тоді, коли офіційний соціальний догляд за жінкою вже здійснює інша людина.

Наприклад, якщо донька отримує державну компенсацію за догляд за матір’ю, це саме по собі не скасовує можливості чоловіка подати документи на звільнення зі служби.

Юрист також зазначає, що військовому не потрібно доводити відсутність інших доглядальників або свою виняткову роль у догляді.

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Які документи подавати

Насамперед шлюб має бути офіційно зареєстрований. Після цього військовослужбовець повинен повідомити командування про зміну сімейного стану та надати свідоцтво про шлюб.

Після оновлення даних можна подавати рапорт на звільнення.

До нього потрібно додати:

копію свідоцтва про шлюб;

документ про встановлення дружині II групи інвалідності;

медичний висновок про необхідність постійного стороннього догляду.

Саме останній документ у такій ситуації є ключовим для оформлення звільнення зі служби.

Як тепер встановлюють інвалідність

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року в Україні ліквідували МСЕК і змінили підхід до встановлення інвалідності. Тепер експерти оцінюють не лише сам діагноз, а передусім те, наскільки стан здоров’я обмежує людину в повсякденному житті, роботі та самообслуговуванні.

За словами експертки Наталі Лісневської, під час оцінювання враховують здатність людини самостійно пересуватися, доглядати за собою, орієнтуватися, спілкуватися, навчатися, працювати та чи потребує вона сторонньої допомоги.

Перша група передбачає тяжкі та стійкі порушення і часто потребу в постійному догляді. Друга — значні обмеження, але зі збереженням часткової самостійності та можливості працювати за адаптованих умов. Третю групу встановлюють за помірних обмежень, коли людина залишається переважно самостійною.

Для ухвалення рішення важливими є результати обстежень і лікування, перебіг хвороби та опис того, які саме дії людина не може виконувати або виконує лише зі значними труднощами.

Мобілізація в Україні — останні зміни

Міноборони спростило процедуру зміни підстави для відстрочки. Тепер її можна переоформити через ЦНАП, особисто подавши заяву та необхідні документи. Поки нову підставу розглядають, попередня відстрочка продовжує діяти, а після погодження нова замінить її лише після внесення даних до реєстру «Оберіг».

Водночас деякі військовозобов’язані можуть втратити право на відстрочку через зміну життєвих обставин. Це стосується, зокрема, багатодітних батьків із заборгованістю за аліментами понад три місяці або у разі досягнення найстаршою дитиною 18 років.

Також відстрочка може припинитися у людей з інвалідністю через прострочений медичний висновок, у студентів після зміни форми навчання чи зниження рівня освіти, а також у тих, хто більше не здійснює догляд або втратив підстави для нього.

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