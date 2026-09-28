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РФ перекрила повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" — що відомо (мапа)
РФ обмежила використання повітряного простору над полігоном «Капустин Яр» від 28 вересня до 3 жовтня.
РФ обмежила використання повітряного простору над ракетним полігоном «Капустин Яр» в Астраханській області.
Відповідні обмеження, згідно з авіаційними повідомленнями NOTAM, діятимуть від 28 вересня до 3 жовтня.
Повітряний простір над районом полігону закриватимуть щодня від 09:00 до 19:00. Інформація про обмеження опублікована в системі NOTAM.
«Капустин Яр» є одним із російських полігонів, де проводять випробування ракетних систем. Зокрема, звідси раніше здійснювалися запуски ракет, які РФ використовує або випробовує для своїх Збройних сил.
Водночас саме запровадження обмежень у повітряному просторі не означає, що Росія обов’язково готує запуск балістичної ракети «Орешнік». Подібні сповіщення NOTAM можуть запроваджуватися у зв’язку з ракетними випробуваннями, військовими навчаннями або іншими заходами на полігоні.
Аналогічні обмеження над районом «Капустиного Яру» вже запроваджувалися раніше. Зокрема, такі повідомлення діяли від 5 до 8 травня 2026 року, а також у серпні 2025-го.
Російська влада наразі офіційно не пояснила, з чим саме пов’язано нинішнє обмеження використання повітряного простору над полігоном.