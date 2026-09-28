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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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РФ перекрила повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" — що відомо (мапа)

РФ обмежила використання повітряного простору над полігоном «Капустин Яр» від 28 вересня до 3 жовтня.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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РФ перекрила повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" — що відомо (мапа)

«Капустин Яр»

РФ обмежила використання повітряного простору над ракетним полігоном «Капустин Яр» в Астраханській області.

Відповідні обмеження, згідно з авіаційними повідомленнями NOTAM, діятимуть від 28 вересня до 3 жовтня.

Повітряний простір над районом полігону закриватимуть щодня від 09:00 до 19:00. Інформація про обмеження опублікована в системі NOTAM.

«Капустин Яр» — мапа

«Капустин Яр» — мапа

«Капустин Яр» є одним із російських полігонів, де проводять випробування ракетних систем. Зокрема, звідси раніше здійснювалися запуски ракет, які РФ використовує або випробовує для своїх Збройних сил.

Росія закрила повітряний простір над «Капустиним Яром» / Фото: скрин NOTAM

Росія закрила повітряний простір над «Капустиним Яром» / Фото: скрин NOTAM

Водночас саме запровадження обмежень у повітряному просторі не означає, що Росія обов’язково готує запуск балістичної ракети «Орешнік». Подібні сповіщення NOTAM можуть запроваджуватися у зв’язку з ракетними випробуваннями, військовими навчаннями або іншими заходами на полігоні.

Аналогічні обмеження над районом «Капустиного Яру» вже запроваджувалися раніше. Зокрема, такі повідомлення діяли від 5 до 8 травня 2026 року, а також у серпні 2025-го.

Російська влада наразі офіційно не пояснила, з чим саме пов’язано нинішнє обмеження використання повітряного простору над полігоном.

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