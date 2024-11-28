Збагатились на ЗСУ: ексраднику Міноборони та нардепу оголошено підозру

Отримані кошти за злочинними схемами учасники використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

Правоохоронці викрили масштабну аферу з закупівлі військової форми. Підозри отримали екс-радник Міноборони, колишній нардеп та його син.

Про це повідомила Нацполіція у Telegram.

Щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад мільйона комплектів одягу для українських військових за угодами у 2022 році, колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань. Також в оборудці фігурують син депутата та іноземець. Отримані понад 10 млн дол. на різниці від вартості закупівлі планували розділити між усіма учасниками схеми.

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Організував схему іноземець - шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками.

Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25 600 000 доларів і видала шахраю довіреність на представлення своїх інтересів. Посередник уклав з Міноборони України пʼять угод за завищеними цінами на суму понад 35 мільйонів доларів, і тільки після цього підписав контракти на суму 25 600 000 доларів із турецьким швейним холдингом. Більш ніж 10 мільйонів доларів різниці мали «лягти» в кишені посередника, радника ексзаступника міністра Міноборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів.

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Шахрай надіслав турецькій стороні 10 мільйонів доларів як завдаток. Коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 мільйонів доларів за виконану роботу. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції встановили, що у подальшому організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити раднику ексзаступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке організувало схему торгівлі автомобілями, завезеними в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

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