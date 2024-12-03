17-річних юнаків автоматично ставитимуть на військовий облік – Міноборони

Юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд.

Українські юнаки при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік.

Відповідний законопроєкт у першому читанні ухвалила Верховна Рада, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд, щоб стати на військовий облік. Достатньо буде пройти ідентифікацію у застосунку Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

"Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців", – запевнив міністр оборони.

Раніше ми писали, як можуть покарати 17-річних юнаків за ігнорування вимоги стати на облік до ТЦК і чи заборонено 17-річним юнакам виїжджати за кордон.

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