Україну слід підтримувати ще принаймні рік - голова МЗС Польщі

Більшість погоджується, що Україну слід підтримувати ще хоча б рік, щоб переконати російського президента, що мир можливий лише за справедливих умов.

Таку думку висловив Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише Polska Agencja Prasowa SA.

"Існує майже консенсус, що Україну слід підтримувати ще принаймні рік, щоб переконати російського президента в тому, що можливий мир має бути на справедливих умовах", - сказав Сікорський.

Як заявив Сікорський, під час зустрічі міністрів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, ситуація ще не є достатньо сприятливою, щоб Росія погодилась на мир на справедливих умовах.

Він зазначив, що Польща сподівається на конкретні результати від саміту НАТО у червні 2025 року в Гаазі, зокрема на наповнення оперативних планів реальними можливостями, оновлення та зміцнення протиракетної та протиповітряної оборони.

За його словами, також Польща планує підняти питання гібридних загроз, зокрема саботажів, підпалів та інформаційної війни, яку Росія веде проти таких країн, як Грузія, Молдова і Румунія. Важливим аспектом є й обмін розвідувальною інформацією, зокрема у контексті ініціативи Дональда Туска щодо патрулювання Балтійського моря для протидії агресивним діям російських кораблів.

Нагадаємо, у Польщі визначили категорію українців, яких без жодних умов депортуватимуть. Також повідомлялось, що президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про тимчасовий захист для українців, подовживши термін їх перебування в Польщі до 30 вересня 2025 року. Зміни також стосуються виплат на виховання дітей, зокрема програм "800+" та "добрий старт", і передбачають, що діти повинні навчатися в польських школах, аби не втратити допомогу.

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