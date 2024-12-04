Украину следует поддерживать еще по крайней мере год – глава МИД Польши

Большинство соглашается, что Украину нужно поддерживать еще хотя бы год, чтобы убедить российского президента, что мир возможен только при справедливых условиях.

Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет Polska Agencja Prasowa SA.

"Существует почти консенсус, что Украину нужно поддерживать еще по крайней мере год, чтобы убедить российского президента в том, что возможный мир должен быть на справедливых условиях", — сказал Сикорский.

Как заявил Сикорский, во время встречи министров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе ситуация еще не достаточно благоприятна, чтобы Россия согласилась на мир на справедливых условиях.

Он отметил, что Польша надеется на конкретные результаты от саммита НАТО в июне 2025 года в Гааге, в частности, наполнение оперативных планов реальными возможностями, обновление и укрепление противоракетной и противовоздушной обороны.

По его словам, Польша также планирует поднять вопросы гибридных угроз, в частности саботажей, поджогов и информационной войны, которую Россия ведет против таких стран, как Грузия, Молдова и Румыния. Важным аспектом является обмен разведывательной информацией, в частности в контексте инициативы Дональда Туска по патрулированию Балтийского моря для противодействия агрессивным действиям российских кораблей.

Напомним, в Польше определили категорию украинцев, которых без всяких условий будут депортировать. Также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о временной защите для украинцев, продлив срок их пребывания в Польше до 30 сентября 2025 года. Изменения также касаются выплат на воспитание детей, включая программы "800+" и "хороший старт", и предполагают, что дети должны учиться в польских школах, чтобы не потерять помощь.

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