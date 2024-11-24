Генерал Баргилевич назвав головну причину СЗЧ в українській армії

Збільшення терміну підготовки новобранців у навчальних центрах повинно допомогти вирішити цю проблему.

Самовільне залишення частини (СЗЧ) в українській армії найчастіше викликане психологічною неготовністю новобранців.

На цьому наголосив начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Андрієві Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.

“В армію йдуть різні люди. Хтось стійко стоїть на позиції. Хтось з цивільного життя менш психологічно підготовлений”, - зауважив він.

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Генерал Брагилевич визнав, що СЗЧ є проблемою для української армії.

За його словами, вирішити цю проблему повинно допомогти збільшення терміну підготовки новобранців у навчальних центрах з одного місяця до півтора.

“Це більше дасть можливість підготуватися людині”, - переконаний начальник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину (СЗЧ).

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